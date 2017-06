Українці вирушать до США на перші «олімпійські ігри з робототехніки» FIRST GLOBAL Challenge

У Вашингтоні 14 липня 2017 року вперше в історії робототехніки відбудуться змагання FIRST GLOBAL Challenge в олімпійському форматі, де Україну зі своїм роботом представить команда у складі трьох конкурсантів та ментора.

Темою перших олімпійських змагань FIRST GLOBAL Challenge стане порятунок світу від водної кризи. Команди з різних країн організують у два конкуруючі альянси – до кожного союзу увійде по три національні команди, їм запропонують виконати інженерні завдання на час за допомогою спеціально спроектованих роботів.

Кожна команда за допомогою робототехнічного комплекту конструюватиме та програмуватиме власного робота для виконання більш ніж чотирнадцяти завдань, які розробляються інженерними академіями США, Великобританії та Китаю. Для участі у змаганнях команда з України вже розробила робота – над його створенням конкурсанти працювали більше трьох місяців.

«Діти створили робота за допомогою будівельної системи REV Robotics – єдиного в Україні комплекту. – Розповідає куратор з підготовки української команди на FIRST GLOBAL Challenge Надія Владикіна. – При цьому використали 7 електромоторів, 2 датчики кольору та багато додаткових електронних компонентів, які забезпечують роботу механізмів. Програмний код, написаний на мові програмування Java, дає змогу дистанційно керувати роботом. Цей робот є прототипом, на його основі можна створити реального робота, який допоможе вирішити проблему забрудненої води та її очищення».

Серед кваліфікаційних вимог до команд на FIRST GLOBAL CHALLENGE – знання основ електроніки або мікроелектроніки, англійської мови, програмування в середовищі розробки Android Studio на мові Java або за допомогою блочного програмування на графічній мові, вміння налаштовувати підключення виконавчих процесів із периферією – моторів, сенсорів, додаткових плат тощо.

«Ми раді, що 15-16 річні українці отримали можливість стати частиною світового ком’юніті з робототехніки і підключитися до вирішення глобальних проблем, — розповіла Оксана Стоєцька, керівник Всеукраїнських робототехнічних фестивалів Robotica та ROBOfirst і організатор поїздки української команди на FIRST GLOBAL Challenge. – Ми протестували сотні конкурсантів і обрали кращих робототехніків країни. Для цих молодих людей участь у змаганнях стане не лише новим досвідом, але і відкриє двері до кращих ВИШів України та світу».

Асоціація FIRST, яка оголосила нові змагання FIRST GLOBAL, налічує більш ніж 2 млрд молодих людей, які захоплюються опановуванням нових технологій та робототехніки. Щороку команди робототехніків збиратимуться для наймасштабніших світових змагань роботів, наступні змагання будуть проходити в країнах-учасницях FIRST GLOBAL Challenge.

Джерело: FIRST GLOBAL CHALLENGE