Укрэнерго: Будущее объединение энергосистем Украины и ЕС обойдется в сумму от 800 млн до 1 млрд евро

Синхронизация энергосистем Украины и ЕС обойдется в 1 млрд евро

Стоимость всех мероприятий, которые должны выполнить оператор энергосистемы и генерирующие компании Украины для синхронизации украинской энергосистемы с рынками электроэнергии Евросоюза, колеблется в пределах от 800 млн евро до 1 млрд евро. Об этом рассказал и.о. главы госкомпании Укрэнерго Всеволод Ковальчук, сообщает информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ.

«Мы оцениваем минимальный объем мероприятий, которые должны выполнить Укрэнерго, Энергоатом, некоторые блоки ТЭС и гидроагрегаты Укргидроэнерго, в 800 млн евро, максимум 1 млрд евро. Это вполне достаточный уровень инвестиций для того, чтобы выполнить необходимый перечень мероприятий и исследований», — сказал он.

Украина должна реализовать все эти мероприятия за три года, далее будет период изолированной работы нашей энергосистемы для проверки ее надежности, после чего станет возможной полная синхронизация с энергорынком ЕС. При этом глава госкомпании Укрэнерго отметил, что уже подписаны соответствующие соглашения и речь идет о полной синхронизации украинской энергосистемы с ЕС, а не о частичной, гибридной или с использованием вставок постоянного тока.

Напомним, что в мае 2017 года компания Укрэнерго приняла стратегию развития на 10 лет, которая предусматривает интеграцию компании в европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E. Ожидается, что уже в текущем месяце Украина подпишет соглашение о присоединении украинской энергосистемы к внутреннему энергетическому рынку Европейского Союза, который уже включает 41 системного оператора и 34 страны-участницы.

Источник: ЛІГА.net