«Укргазбанк» и ULF Finance начали выдавать беспроцентные кредиты на покупку электромобилей в Oxygen Group

Украинская компания Oxygen Group совместно с ULF Finance и «Укргазбанком» реализуют программу беспроцентной рассрочки на покупку электромобиля, сообщает издание Autogeek. Условия акции предполагают срок выплаты суммы заема до трех лет при условии внесения предоплаты в размере от 50%.

Согласно прайс-листу компании Oxygen Group, стоимость самого популярного электромобиля в Украине — Nissan LEAF — стартует с отметки 399 тыс. 999 грн. Согласно условиям акции, покупателю будет достаточно заплатить первый взнос в размере 199 тыс. 500 грн, а оставшуюся сумму можно платить равномерными платежами — от 183 гривен в день (5500 грн в месяц) на протяжении трех лет.

По расчетам компании, именно такую сумму ежедневно тратит на заправку среднестатистический киевский владелец автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Таким образом, покупка электромобиля по данной программе обойдется в половину его стоимости, а оплата частями соизмерима с затратами на топливо (если бы был приобретен автомобиль с ДВС). Зарядка электромобиля обойдется заметно дешевле, вдобавок покупателям электромобилей в салонах Oxygen Group компания бесплатно предоставляет доступ к собственной сети зарядных станций в течение одного года.

Напомним, что в сферу деятельности украинской компании «Oxygen Group» входит: продажа электромобилей (мультибрендовый дилерский центр), продажа и установка мультистандартных скоростных и бытовых зарядных станций для электрокаров, а также услуги пассажирских и грузовых перевозок электромобилями.

Источник: Autogeek