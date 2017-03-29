Укргазбанк начал предоставлять физлицам кредиты на установку «домашних» солнечных электростанций под 0,01% годовых

Украинский государственный банк «Укргазбанк» запустил кредитную программу «ЭКО-энергия», которая предусматривает финансирование физических лиц на приобретение и установку «под ключ» солнечных электростанций, солнечных коллекторов и тепловых насосов для домохозяйств.

При этом благодаря договоренностям с компаниями-партнерами, которые занимаются производством и установкой такого оборудования, банк предложил своим клиентам процентную ставку по данной кредитной программе в размере от 0,01% годовых, максимальная сумма кредитования составляет 1 млн гривен, срок – до 5 лет. Подробнее об условиях программы можно прочитать по следующей ссылке.

«Домашняя солнечная электростанция — это не только реальная возможность обеспечить энергетическую независимость своей семьи, но и замечательный бизнес-проект. Ведь на сегодняшний день «зеленый тариф» для солнечных электростанций составляет 0,18 евро за 1 кВтч, таким образом, установив на крыше собственного дома СЭС можно обеспечить себе дополнительный ежемесячный доход до 10 тыс. гривен», — отметила заместитель Председателя Правления Укргазбанка Инна Тютюн.

Солнечные электростанции позволяют домохозяйствам генерировать электроэнергию от солнца и использовать ее для собственных нужд, а избыток продавать во всеукраинскую электросеть по «зеленому тарифу». Солнечные коллекторы также генерируют электроэнергию, которая используется для подогрева воды для нужд домохозяйства (отопление, бойлеры, бассейны и т.п.). Тепловые насосы генерируют тепло из воздуха или земли, и также используются для подогрева воды для нужд домохозяйства.

Кредитная программа «ЭКО-энергия» разработана Укргазбанком в рамках реализации стратегии ЭКО-банкинга, которая предусматривает финансовую и консультационную поддержку клиентов, которые воплощают в жизнь проекты, связанные с эффективным использованием ресурсов, альтернативной энергетикой и минимизацией вредного воздействия на окружающую среду.

Отметим, что недавно банк объявил о выпуске «экологически чистых» платежных карт, сделанных из зерен кукурузы и сахарного тростника. В отличие от стандартных пластиковых карт, в процессе утилизации «кукурузно-сахарные» карты не наносят вреда окружающей среде, вдобавок, к каждой «зеленой» карте будет прилагаться сертификат на посадку именного паркового дерева.

Напомним, что на прошлой неделе о желании установить солнечную электростанцию мощностью 10-30 кВт на крыше жилого дома сообщило общество совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), зарегистрированное в Киеве по адресу улица Григория Ващенко 5.

Источник: Укргазбанк