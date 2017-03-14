«Укргазбанк» выпустит экологически чистые платежные карты, сделанные из зерен кукурузы и сахарного тростника и дополнит их сертификатами на посадку именного паркового дерева

Украинский государственный банк «Укргазбанк» вскоре выпустит «экологически чистые» платежные карты, сделанные из зерен кукурузы и сахарного тростника. В отличие от стандартных пластиковых карт, в процессе утилизации «кукурузно-сахарные» карты не наносят вреда окружающей среде. Вдобавок, к каждой «зеленой» карте будет прилагаться сертификат на посадку именного паркового дерева, сообщил председатель правления банка Кирилл Шевченко на своей facebook-странице.

«Уже вскоре клиенты Укргазбанка смогут забыть о привычном «пластике». Совместно с Mastercard мы реализовали уникальный для Восточной Европы карточный ЭКО-продукт, который будет изготавливаться исключительно из биосырья — зерна кукурузы и сахарного тростника! То есть никакого вреда для окружающей среды после утилизации.

А еще к карте прилагается сертификат на посадку именного паркового дерева. Как видите, на пути реализации ЭКО-банкинга мы не размениваемся на мелочи, но продумываем каждую деталь. Для нас «ЭКО» — это экологичность во всем: от систем газоочистки для доменных печей до внедрения «зеленых» банковских карт. Мы уже сегодня строим наше общее ЧИСТОЕ будущее!» — рассказал Кирилл Шевченко.