«Укргидроэнерго» начало строительство четвертого гидроагрегата Днестровской ГАЭС мощностью 324 МВт в генерирующем режиме

Сегодня, 26 мая, началось строительство второй очереди Днестровской гидроаккумулирующей электростанции. Гидроагрегат будет иметь мощность в насосном режиме — 421 МВт и 324 МВт в генерирующем режиме. Об этом сообщает Министерство энергетики и угольной промышленности Украины на своей странице в Facebook.

«Сегодня начато строительство второй очереди Днестровской гидроаккумулирующей электростанции в составе 4-го гидроагрегата. План реализации данного проекта рассмотрен на заседании оперативного штаба под председательством Министра энергетики и угольной промышленности Украины», — прокомментировал событие министр Игорь Насалик.

Сообщается, что Игорь Насалик дал старт строительству и заложил капсулу четвёртого гидроагрегата Днестровской ГАЭС. Во время брифинга министр подчеркнул важность строительства станции, которая выполняет важную функцию регулирования мощности объединённой энергетической системы Украины. Кроме того, введение в действие гидроагрегатов позволит значительно уменьшить использование угля, а значит — повысить энергетическую безопасность страны.

Также речь шла о том, что окупаемость строительства второй очереди составляет 4 года, а срок эксплуатации гидроагрегата — 100 лет. Кроме того, большинство оборудования, значительная часть которого является уникальным и не имеет мировых аналогов, изготовлено отечественными машиностроителями, в частности, заводами «Турбоатом» и «Электротяжмаш».

Станция позволит урегулировать график нагрузок в энергосистеме Украины в соответствии с мировыми стандартами, урегулировать соотношение базовой и пиковой мощностей. Также она станет своеобразным аварийным резервом электроэнергии.

Генеральный директор ОАО «Укргидроэнерго» Игорь Сирота проинформировал о финансировании строительства. Как было отмечено, строительство осуществляется за собственные средства ОАО «Укргидроенего».

По данным ОАО «Укргидроэнерго», ГАЭС способна заменить 200 МВт генерирующих мощностей ТЭС, что позволит экономить ежегодно 125 млн кубометров газа (около $48,128 млн) и 1,1 млн тонн угля ($99,3 млн). Один гидроагрегат обеспечивает экономию около 69 млн кубометров газа ($26 млн) и 367 тыс. тонн угля ($33 млн) в год.

Напомним, Днестровская ГАЭС будет состоять из семи гидроагрегатов общей мощностью 2268 МВт (324х7) в генераторном режиме и 2947 МВт (421х7) в насосном. Она станет четвертой по мощности ГАЭС в мире.

Источник: Facebook 1, 2