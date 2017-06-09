«Укргидроэнерго» планирует построить солнечные электростанции мощностью около 80 МВт

«Укргидроэнерго» планирует построить солнечные электростанции мощностью около 80 МВт

ПАО «Укригидроэнерго» готовит технико-экономическое обоснование строительства солнечных электростанций общей мощностью около 80 МВт. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Сирота.

«Сейчас разрабатываем ТЭО по 80 МВт солнечных электростанций – на наших объектах есть такие площади. Когда завершим – предложим реализовать проекты частным компаниям в партнерстве с нами. Это будет выгодно, поскольку на площадках уже есть подключение к сетям и есть охрана», — сказал он.

Отметим, «Укргидроэнерго» эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5411 МВт.

Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций компании.

Источник: «Экономическая правда»

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