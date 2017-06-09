«Укргидроэнерго» планирует построить солнечные электростанции мощностью около 80 МВт
ПАО «Укригидроэнерго» готовит технико-экономическое обоснование строительства солнечных электростанций общей мощностью около 80 МВт. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Сирота.
«Сейчас разрабатываем ТЭО по 80 МВт солнечных электростанций – на наших объектах есть такие площади. Когда завершим – предложим реализовать проекты частным компаниям в партнерстве с нами. Это будет выгодно, поскольку на площадках уже есть подключение к сетям и есть охрана», — сказал он.
Отметим, «Укргидроэнерго» эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5411 МВт.
Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций компании.
Источник: «Экономическая правда»
- Недавно «Укргидроэнерго» начало строительство четвертого гидроагрегата Днестровской ГАЭС мощностью 324 МВт в генерирующем режиме.