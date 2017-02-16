«Укроборонпром» представил новый тактический беспилотник Sparrow-LE на международной выставке «АэроИндия-2017»

Государственное предприятие «Спецтехноэкспорт», входящее в состав ГК «Укроборонпром», представило новый тактический беспилотный авиационный комплекс Sparrow-LE в рамках международной авиакосмической выставки «АэроИндия-2017».

Беспилотный комплекс Sparrow-LE предназначен для ведения воздушной разведки с использованием защищенного цифрового канала передачи данных на расстоянии до 25 км от центра управления. Он может находиться в воздухе до 3,5 ч. Размах крыльев нового беспилотника превышает три метра, что значительно улучшает его летные характеристики по сравнению с другими комплексами такого класса, но при этом позволяет ему оставаться незаметным как визуально, так и для радаров.

Беспилотник Sparrow-LE устойчив к механическим и температурным воздействиям, защищен от воздействия влаги. Управление комплексом выполняется как в ручном, так и в автоматическом режимах, включая автоматический взлет и посадку. Беспилотник способен точно определять координаты объектов и вести наблюдение за ними в сложных метеоусловиях и в горной местности.

В Украине данный беспилотный авиационный комплекс уже готовится к опытной эксплуатации в Вооруженных силах. Новая модель беспилотника была создана разработчиками компании «Спайтек». Напомним, что ранее на выставке «Оружие и безопасность 2016» тот же украинский разработчик представил тактический беспилотный авиационный комплекс «Anser» и оперативно-тактический беспилотник «Sparrow».

Источник: Укроборонпром