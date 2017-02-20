Укроборонпром представил обновленную версию беспилотного минибронетранспортера «Фантом» с высокоточным противотанковым ракетным комплексом

Компания «Спецтехноэкспорт», входящая в состав ГК «Укроборонпром», представила новую модификацию украинского беспилотного тактического многоцелевого транспортного средства «Фантом» на выставке IDEX-2017. В частности, разработчики интегрировали в «Фантом» высокоточный противотанковый ракетный комплекс «Барьер».

По заявлению создаталей, с таким вооружением малозаметный и мобильный «Фантом» способен поражать тяжело- и легкобронированные цели на расстоянии от 100 до 5000 метров. Кроме этого, комплекс укомплектован стабилизированной поворотной платформой для различных видов вооружений. Огневые испытания «Фантома», которые проводились с установленным пулеметом калибра 12,7 мм, подтвердили высокую эффективность новой разработки.

Гибридный двигатель с полным приводом, независимой подвеской и гидравлическим тормозной системой обеспечивают «Фантому» высокие ходовые характеристики, в том числе на песке. Связь между центром управления и беспилотным комплексом обеспечивается средствами защищенного радиоканала радиусом действия до 10 км или через оптоволоконный кабель длиной до 5 км.

По словам Павла Барбула, директора «Спецтехноэкспорта», обновленная версия наземного беспилотника является демонстрацией лишь одной из многих вариаций комплектации. Помимо прочего предусмотрено использование «Фантома» в комплексе с беспилотными летательными комплексами. Основной задачей данного проекта является создание техники, которая может эффективно выполнять различные боевые задачи, минимизируя при этом риски для жизни военных.

Напомним, что первая модификация «Фантом» была представлена ​​во время выставки вооружений «Оружие и безопасность 2016» в Киеве. В зависимости от комплектации «Фантом» может осуществлять огневую поддержку сухопутных подразделений, проводить разведку и стоять на дежурстве на блокпостах или границе, доставлять амуницию и боеприпасы, эвакуировать раненых, а также быть источником питания, участвовать в операциях по разминированию.

Источник: Укроборонпром