«Укроборонпром» совместно с польской компанией «Bumar-Labedy» разработал танк PT-17, который является глубокой модернизацией модели Т-72 по стандартам НАТО

Украинский государственный концерн «Укроборонпром» и польская компания Zaklady Mechaniczne «Bumar — Labedy» S.A. представили на международной выставке MSPO-2017 основной боевой танк PT-17, который является глубокой модернизацией модели Т-72 по передовым стандартам НАТО. Этот танк был создан в тесном сотрудничестве между оборонными комплексами Польши и Украины для демонстрации его возможностей перед потенциальным заказчиком — Министерством обороны Польши.

В свою очередь опыт, который получили украинские оружейники при создании этой машины, позволяет говорить о полной готовности «Укроборонпрома» к модернизации танков Вооруженных Сил Украины в соответствии со стандартами НАТО. В частности, как только поступит соответствующий заказ от Министерства обороны предприятия «Укроборонпрома», будут готовы разработать и за минимально короткий срок представить варианты модернизации танков Т-64, Т-72, ​​Т-80, «Булат» и «Оплот» под стандарты НАТО.

Для этого уже готова 120-мм пушка танка с автоматом заряжания, на практике решено ее сочетание с прицельными комплексами производства стран НАТО, а также проработана установка современных цифровых компонентов, включая связь и навигацию. Конструкционные ресурсы танков позволяют осуществлять замены башен и моторно-трансмиссионного отдела для установки нового вооружения и мощных современных двигателей, а создание украинского производства боеприпасов позволит производить снаряды как «советского» так и натовского калибра.

Отметим, что модернизация PT-17 позволяет превратить модель Т-72 в современный танк с вооружением, защитой и электроникой по стандартам НАТО, что в разы повышает его боеспособность и эффективность на поле боя. Для повышения огневой мощи PT-17 получил новую пушку КБМ2, натовского калибра 120-мм, которая была изготовлена ​​на предприятии «Укроборонпрома» — «ХКБМ им. Морозова». При этом украинскими инженерами был полностью переработан автомат заряжания для использования 120-мм танковых боеприпасов. Смена вооружения вызвала необходимость изменения конструкции башни, вдобавок для повышения точности огня на PT-17 были установлены польские прицелы типа GOC-1 Nike и GOD-1 Iris от PCO S.A.

Танк PT-17 оборудован польским двигателем S1000R с автоматической трансмиссией ESM-350M, дополнительной силовой установкой и новой системой управления. Как и в случае с башней, для установленных новых силовых агрегатов были проведены работы по изменению всего моторно-трансмиссионного отдела танка. Модернизация коснулась и защиты машины, включая систему динамической защиты и электронных систем противодействия враждебным атакам.

Таким образом, PT-17 является результатом сочетания инженерной мысли оборонных комплексов Польши и Украины, который позволил за короткий срок в 5 месяцев, разработать, изготовить и предоставить все комплектующие, агрегаты и компоненты, для того, чтобы на MSPO-2017 состоялась полноценная презентация нового танка.

Напомним, что на День Независимости в Киеве показали модернизированный танк Т-72АМТ с современными электронными системами и улучшенной защитой.

Источник: «Укроборонпром»