«Укроборонпром» создаст единый центр кибербезопасности Украины в сотрудничестве с турецкой компанией HAVELSAN и украинскими «белыми» хакерами DCUA

Государственная фирма «Укринмаш», входящая в состав ГК «Укроборонпром», начала подготовку к созданию единого центра по кибербезопасности Украины. К проекту привлекут консультантов из турецкой компании «HAVELSAN», Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт» и специалистов по информационной безопасности NATO, сообщает официальный сайт ГК «Укроборонпром».

Вчера, 4 апреля 2017 года, прошла презентация турецкой компании «HAVELSAN» в рамках сотрудничества в области кибербезопасности, обмена опытом и координации дальнейшей работы. Представители компании рассказали о процессе создания крупнейшего киберцентра в Турции, который объединяет более 200 специалистов, защищающих от кибератак как частные так и государственные компании и учреждения.

«10 лет назад в Турции нами был создан самый современный центр кибербезопасности. В рамках украинского-турецкого сотрудничества мы готовы предоставлять консультации по созданию еще более качественного проекта в сфере информационной безопасности», — отметил директор по кибербезопасности компании «HAVELSAN».

В обсуждении будущего проекта приняли участие представители Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ), Министерства обороны Украины, СБУ, Госспецсвязи, Департамента киберполиции Украины, «Украинской академии кибербезопасности» и Центра реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT Cys, а также руководство ГК «Укроборонпром» и ГП «Укринмаш».

Кроме того, консультативную помощь в создании центра кибербезопасности предоставит команда «белых» хакеров «DCUA» под руководством Николая Ильина, которая по результатам прошлого года возглавила мировой рейтинг в сфере кибербезопасности.

«В Украине есть специалисты высокого уровня, и сейчас ключевой целью является их объединение ради создания сверхмощного центра по кибербезопасности. Работу необходимо начать на условиях сотрудничества и мы открыты для конструктивных предложений»- отметил заместитель генерального директора ГП «Укринмаш» Дмитрий Будорин.

Отметим, что во время официального визита в Оттаву Министр обороны Степан Полторак призвал Канаду развивать сотрудничество с Украиной в сфере кибербезопасности и отметил, что за последние три года Россия осуществила семь тысяч кибератак на нашу страну.

Источник: «Укроборонпром»