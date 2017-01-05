“Укроборонпром” запевняє, що готовий повністю закрити потреби Збройних Сил України вітчизняними мінібезпілотниками, що втричі дешевші за імпортні аналоги

“Укроборонпром” запевняє, що готовий повністю закрити потреби Збройних Сил України вітчизняними мінібезпілотниками, що втричі дешевші за імпортні аналоги

На офіційному сайті концерн “Укроборонпром” сповістив, що готовий самостійно забезпечити потреби Збройних Сил України в мініатюрних безпілотних апаратах. Наразі вітчизняні безпілотники комплексу – БпАК-МП-1, від київського підприємстві ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, що входить до складу Державного концерну «Укроборонпром», вже перевірені українським військом та готові до серійного виробництва у кількості понад 100 одиниць на рік.

“Комплекс розроблявся й впроваджувався у виробництво спільно з науковцями Національного Університету «Київський Політехнічний Інститут». За цей рік ми повністю налагодили його виробництво та готові забезпечувати військо понад 100 безпілотників в рік – саме для цього на підприємстві була розгорнута спеціальна виробнича лінія”, – повідомив очільник підприємства-виробника В’ячеслав Проценко.

Нагадаємо, що комплекс БпАК-МП-1 складається з трьох безпілотників, наземної станції управління та спостереження, антенної системи та заряджаючих пристроїв. У 2016 було виготовлено 11 таких комплексів, тобто 33 безпілотники та супроводжуюча техніка. У разі відповідного замовлення, підприємство здатне розширити випуск до 200 БпЛА в рік і повністю закрити потребу армії в безпілотниках такого класу.

У січні 2016, рівно рік тому, “Укроборонпром” передав військовим першу партію таких безпілотних комплексів. Разом із солдатами цю новітню техніку приймав особисто Секретар РНБО України Олександр Турчинов. Він й повідомив про подальшу експлуатацію безпілотників саме в зоні проведення АТО та зазначив, що серійне виробництво, починаючи від розробки і завершуючи готовим комплексом, крім технологічних переваг, дозволяє значно зекономити бюджетні кошти, бо такий комплекс є втричі дешевшим за імпортні аналоги.

“В умовах, у яких перебуває Україна, низька ціна та, відповідно, економія бюджетних коштів при збереженні якості і військово-технічних характеристик є дуже важливою перевагою, що в майбутньому дозволить успішно конкурувати і на зовнішніх ринках”, – заявив тоді Олександр Турчинов.

Перевагою українського безпілотника також є те, що він запускається з руки. Крім того, він впевнено працює за умов технічної протидії, а після завершення бойового завдання опускається на парашуті. Нагадаємо, 2016 року до ЗСУ надійшла перша партія бронеавтомобілів «Дозор», також ДК “Укроборонпром” повністю виконав Державне оборонне замовлення.

Джерело: Укроборонпром

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