“Укроборонпром” запевняє, що готовий повністю закрити потреби Збройних Сил України вітчизняними мінібезпілотниками, що втричі дешевші за імпортні аналоги

На офіційному сайті концерн “Укроборонпром” сповістив, що готовий самостійно забезпечити потреби Збройних Сил України в мініатюрних безпілотних апаратах. Наразі вітчизняні безпілотники комплексу – БпАК-МП-1, від київського підприємстві ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, що входить до складу Державного концерну «Укроборонпром», вже перевірені українським військом та готові до серійного виробництва у кількості понад 100 одиниць на рік.

“Комплекс розроблявся й впроваджувався у виробництво спільно з науковцями Національного Університету «Київський Політехнічний Інститут». За цей рік ми повністю налагодили його виробництво та готові забезпечувати військо понад 100 безпілотників в рік – саме для цього на підприємстві була розгорнута спеціальна виробнича лінія”, – повідомив очільник підприємства-виробника В’ячеслав Проценко.

Нагадаємо, що комплекс БпАК-МП-1 складається з трьох безпілотників, наземної станції управління та спостереження, антенної системи та заряджаючих пристроїв. У 2016 було виготовлено 11 таких комплексів, тобто 33 безпілотники та супроводжуюча техніка. У разі відповідного замовлення, підприємство здатне розширити випуск до 200 БпЛА в рік і повністю закрити потребу армії в безпілотниках такого класу.

У січні 2016, рівно рік тому, “Укроборонпром” передав військовим першу партію таких безпілотних комплексів. Разом із солдатами цю новітню техніку приймав особисто Секретар РНБО України Олександр Турчинов. Він й повідомив про подальшу експлуатацію безпілотників саме в зоні проведення АТО та зазначив, що серійне виробництво, починаючи від розробки і завершуючи готовим комплексом, крім технологічних переваг, дозволяє значно зекономити бюджетні кошти, бо такий комплекс є втричі дешевшим за імпортні аналоги.

“В умовах, у яких перебуває Україна, низька ціна та, відповідно, економія бюджетних коштів при збереженні якості і військово-технічних характеристик є дуже важливою перевагою, що в майбутньому дозволить успішно конкурувати і на зовнішніх ринках”, – заявив тоді Олександр Турчинов.

Перевагою українського безпілотника також є те, що він запускається з руки. Крім того, він впевнено працює за умов технічної протидії, а після завершення бойового завдання опускається на парашуті. Нагадаємо, 2016 року до ЗСУ надійшла перша партія бронеавтомобілів «Дозор», також ДК “Укроборонпром” повністю виконав Державне оборонне замовлення.

Джерело: Укроборонпром