«Укрпочта» хочет запустить сервис доставки посылок дронами, первые испытания пройдут уже завтра

Судя по всему, украинский национальный оператор почтовой связи «Укрпочта» заинтересован в использовании дронов для доставки посылок. Уже завтра, 1 июня, в 11:00 в городе Буча Киевской области компания проведет первое тестирование беспилотников.

В рамках испытаний дрон израильского производства доставит посылку из ГУЦ «Зеленая Буча» до адресата. О доставке адресат будет уведомлен посредством сообщения SMS. Как сообщается, получить посылку от дрона можно будет спустя несколько минут после получения сообщения. Наблюдать за этим процессом смогут представители СМИ и общественность. Для представителей СМИ будет организован транспорт, время отправления от Главного почтамта (г. Киев, ул. Крещатик 22) – 10.00. Желающим необходимо получить аккредитацию.

По словам руководителя «Укрпочты» Игоря Ткачука, сегодня предприятие стоит на пути модернизации с использованием новейших технологий. В компании рассчитывают запустить сервис доставки почтовых отправлений дронами в ближайшее время.

Источник: «Укрпочта»