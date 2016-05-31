«Укрпочта» хочет запустить сервис доставки посылок дронами, первые испытания пройдут уже завтра

«Укрпочта» хочет запустить сервис доставки посылок дронами, первые испытания пройдут уже завтра

Судя по всему, украинский национальный оператор почтовой связи «Укрпочта» заинтересован в использовании дронов для доставки посылок. Уже завтра, 1 июня, в 11:00 в городе Буча Киевской области компания проведет первое тестирование беспилотников.

В рамках испытаний дрон израильского производства доставит посылку из ГУЦ «Зеленая Буча» до адресата. О доставке адресат будет уведомлен посредством сообщения SMS. Как сообщается, получить посылку от дрона можно будет спустя несколько минут после получения сообщения. Наблюдать за этим процессом смогут представители СМИ и общественность. Для представителей СМИ будет организован транспорт, время отправления от Главного почтамта (г. Киев, ул. Крещатик 22) – 10.00. Желающим необходимо получить аккредитацию.

По словам руководителя «Укрпочты» Игоря Ткачука, сегодня предприятие стоит на пути модернизации с использованием новейших технологий. В компании рассчитывают запустить сервис доставки почтовых отправлений дронами в ближайшее время.

Источник: «Укрпочта»

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