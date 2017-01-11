«Укрпочта» отказалась принимать оплату за коммуналку по счетам КП «ГИВЦ» в Киеве из-за убыточности предоставления данных услуг

На своем официальном сайте государственное предприятие «Укрпочта» сообщила о том, что временно приостанавливает прием коммунальных платежей на счета киевского коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр» (ГИВЦ). Данное решение было принято после анализа экономической эффективности предоставления услуг по приему платежей по договору с КП «ГИВЦ», проведенного «Укрпочтой» во второй половине 2016 года.

Напомним, что КП «ГИВЦ» формирует счета в Киеве за централизованный водоотвод горячей воды, централизованное снабжение холодной водой и ее водоотвод, а также за содержание домов и придомовых территорий. По данным анализа, вознаграждение от принятых от населения платежей, которое получает за свои услуги Киевская городская дирекция «Укрпочты», не обеспечивает покрытие расходов дирекции на предоставление таких услуг и является убыточным для компании.

С учетом данного факта и законодательно установленного запрета для государственного предприятия предоставлять убыточные услуги (за исключением универсальных почтовых услуг), в декабре «Укрпочта» обратилась к «ГИВЦ» с предложением поднять тариф на услуги «Укрпочты» по приему платежей. Поскольку КП «ГИВЦ» отказало в изменении тарифа, а срок действия соответствующего договора между двумя предприятиями завершился 31 декабря 2016, «Укрпочта» приняла решение не продлевать срок действия договора на невыгодных для себя условиях.

«Укрпочта» приносит извинения своим клиентам, проживающих в г. Киев и оплачивающим коммунальные платежи в счет «ГИВЦ» через наши отделения, за доставленные неудобства и надеется на скорейшее возобновление сотрудничества с КП «ГИВЦ» на взаимовыгодных условиях.» — отметили в государственном предприятии.

В «Укрпочте» также отметили, что для положительного урегулирования данной ситуации осуществили ряд попыток поиска взаимовыгодного решения проблемы с «ГИВЦ», в частности, направили на его рассмотрение обновленный проект договора о приеме платежей. Однако до момента восстановления такого сотрудничества, жители г. Киев смогут оплачивать счета по сообщениям КП «ГИВЦ» через отделения коммерческих банков и различные сервисы электронных платежей, но не через отделения «Укрпочты».

Отметим, что среди достаточно далеких от IT-технологий жителей Киева отделения «Укрпочты» является наиболее популярным местом оплаты коммунальных услуг. Так что, если родители продвинутых читателей нашего сайта по-прежнему оплачивают коммунальные счета на почте, то это решение может стать отличным поводом научить их платить «за квартиру» с помощью онлайн-сервисов.

Источник: Укрпочта