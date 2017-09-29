«Укрпочта» открыла API для услуги «Укрпочта Экспресс», интерфейсом могут пользоваться все желающие интернет-магазины

«Укрпочта» запустила возможность интеграции API для услуги «Укрпочта Экспресс», благодаря чему украинские интернет-магазины смогут значительно упросить регистрацию отправления и сэкономить время своим клиентам.

Суть интеграции заключается в том, что после необходимых документальных процедур интернет-магазин получает от «Укрпочты» необходимое программное обеспечение и встраивает API в программу/сайт, где хранятся данные о заказах клиентов-покупателей.

Оформляя отправление «Укрпочтой», представитель контрагента заполняет поля отправления и регистрирует его. После этого он получает сообщение со штрихкод-идентификатором, рассчитанной по действующему тарифу стоимостью отправки и сформированным сопроводительным документом «адресный ярлык» с этим идентификатором.

После этого можно распечатать сопроводительный документ, наклеить его на посылку и доставить для приема и пересылки в любое из отделений почтовой связи, которые будут предоставлять услугу «Укрпочта Экспресс». Оператор отделения на месте отсканирует штрихкод, в автоматическом режиме получит все данные об отправке без дополнительных ручных операций и намного быстрее примет отправление на доставку.

На сегодняшний день API от Укрпочты используют в своей работе порядка 40 клиентов-юридических лиц, присоединиться к данной услуге можно обратившись к региональным менеджерам Укрпочты (соответствующие контакты можно найти по следующей ссылке).

Напомним, что недавно Укрпочта запустила официальный чат-бот в Telegram и обещает в ближайшем будущем добавить версии для Viber и Facebook

Источник: Укрпочта