«Укрпочта» планирует закупить 200 электромобилей для службы курьерской доставки в 2017 году и через пять лет довести количество электромобилей в своем автопарке до 1000 штук

Сегодня состоялся совместный брифинг министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна и генерального директора «Укрпочты» Игоря Смелянского, во время которого был подписан приказ о о создании Публичного Акционерного Общества «Укрпочта», а также представлен стратегический план развития компании на ближайшие пять лет. Данный план предусматривает шаги по реформированию компании и развитию перспективных сервисов и услуг, а в качестве одного из способов повышения эффективности в «Укрпочте» выбрали переход на использование электромобилей в службе курьерской доставке и логистических центрах.

В частности, согласно представленной стратегии, уж в текущем году «Укрпочта» собирается запустить обновленную службу курьерской доставки. Предполагается, что в период 2017-2018 г.г. она заработает в Киеве и еще трех крупных городах, общий парк автомобилей составит порядка 200 штук (120 из них в Киеве), при этом не менее 25% из них будут электромобилями (50 штук).

На следующем этапе (2018-2019 г.г.) курьерская служба откроется еще в нескольких больших и средних городах, при этом общий автопарк увеличится до 600 автомобилей (250 штук в Киеве), а доля электромобилей вырастет до 30% (180 штук). И, наконец, в 2019-2021 годах общий автопарк вырастет до 1100 автомобилей (400 в Киеве), а доля электромобилей должна возрасти до 40% или 440 экземпляров.

Во время общения с журналистами после брифинга, представители «Укрпочты» высказали уверенность, что уже в промежутке с 2017 по 2018 году предприятие закупит порядка 200-250 электромобилей для своей обновленной курьерской доставки, а всего в пятилетней перспективе планируется покупка около 1000 электромобилей.

Закупка электромобилей будет проводиться через электронные тендеры ProZorro, при этом стоимость подходящих для «Укрпочты» моделей ее представители оценили в сумму порядка 15 тыс. евро. Также было упомянуто, что передвижение эти электрокурьеров можно будет контролировать в режиме онлайн.

Всего в реформирование «Укрпочты» планируется вложить более $500 млн инвестиций за пять следующих лет, при этом порядка $128 млн из них пойдет на обновление автопарка — планируется приобрести около 4000 новых автомобилей, в число которых войдет несколько сотен электромобилей.

Отметим, что немецкий почтовый концерн Deutsche Post самостоятельно выпускает электромобили Streetscooter для собственных нужд и планирует не только постепенно полностью заменить ими свой старый автопарк, но и предлагать приобрести их всем желающим.

Источник: Укрпочта