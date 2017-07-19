«Укрпочта» получила аккредитацию от платежной системы Mastercard, благодаря чему сможет устанавливать собственные карточные терминалы

Недавно мы сообщали о том, что государственное предприятие «Укрпочта» успешно провело тендер на внедрение услуг карточного процессинга, благодаря чему в отделениях почтового оператора вскоре появятся платежные терминалы для карточных расчетов. Теперь же стало известно, что «Укрпочта» получила аккредитацию от международной платежной системы Mastercard.

В данный момент идет процесс получения «Укрпочтой» статуса эквайера и лицензии от Национального банка на осуществление операций с карточками. После этого почтовый оператор получит возможность установить в отделениях собственные платежные терминалы, что выгоднее использования терминалов банков-партнеров, которым за такие услуги пришлось бы платить комиссионное вознаграждение.

Как утверждают представители почтового оператора, «Укрпочта» уже через несколько дней объявит тендер на закупку 5 тыс. POS-терминалов со стартовой ценой порядка 30-35 млн грн. При этом благодаря экономии, оператор надеется окупить их уже в течение года.

Отметим, что осенью в Верховной Раде планируется рассмотрение законопроекта, который позволит «Укрпочте» расширить перечень финансовых услуг без необходимости получения банковской лицензии. В частности, открывать физическим и юридическим лицам счета для зачисления денег, в т.ч. пенсий, заработной платы, социальной помощи, торговой выручки и т.п.

Отметим, что почти половина пенсионеров Украины – 6 млн человек – получают пенсии через почту, при этом ежегодно национальный оператор почтовой связи доставляет потребителям около 120 млрд грн пенсий. Таким образом, оснащение отделений «Укрпочты» платежными терминалами должно дать серьезный толчок для развития безналичных расчетов в регионах Украины.

Источник: Новое Время