«Укрпочта» запустила новую услугу «SmartBox» для отправки 10, 20 или 50 посылок в фирменной упаковке без ограничения веса по льготной цене

С завтрашнего дня, 16 июня 2017 года, Укрпочта запускает в тестовом режиме услугу «Укрпочта SmartBox», специально разработанную для тех, кто занимается электронной коммерцией, продает онлайн и часто отправляет товары по почте. Отметим, что новое предложение дает возможность упростить процесс оформления отправлений, сэкономить время и сэкономить до 20% на каждой посылке по сравнению с услугой «Укрпочта Экспресс».

«Укрпочта SmartBox» — это аналог популярного во многих странах почтового сервиса FlatRate («Единый тариф»), который предусматривает подписку на отправку определенного количества посылок (10, 20 или 50) по льготной цене с бесплатным предоставлением фирменной упаковки SmartBox (размеры упаковки — 300х240х100 мм). Примечательно, что в рамка данной услуги нет ограничений ни по весу, ни по направлению отправления в пределах Украины — действует единый тариф для отправлений в пределах Украины (до районного центра).

Зарегистрировать отправления можно онлайн, дома или в офисе, в личном кабинете Уркпошты, далее необходимо доставить его в ближайшее отделении связи, где не потребуется стоять в очереди, дополнительно оформлять документы, взвешивать посылку и тому подобное.

«Скидки на отправку посылок и писем в Укрпочте были доступны только для корпоративных клиентов с большими объемами отправлений. Отныне компания предлагает представителям малого и среднего бизнеса и просто частным клиентам, которые часто отправляют посылки, воспользоваться новой услугой SmartBox, которая дает возможность оплатить, упаковать и оформить отправление, не выходя из дома или офиса. Экономия средств при заказе услуги SmartBox, по сравнению с «Укрпочтой Экспресс», составляет от 40 грн при отправке 10 посылок до 300 грн при отправке 50 посылок. Это просто, удобно и выгодно», — отметил и.о. генерального директора ОАО «Укрпочта» Игорь Смелянский.

Отметим, что услуга «Укрпочта SmartBox» запущена в тестовом режиме в Киеве в период с 15.06.2017 до 15.08.2017. Заказ можно оставить на официальном сайте через форму «Вызов курьера» или по телефону горячей линии. Подробные условия оказания услуги доступны по следующей ссылке.

Источник: Укрпочта