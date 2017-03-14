«Укрпочта» запустила новые сервисы: «перевод между картами» и «оплата услуг онлайн»

Публичное акционерное общество «Укрпочта» сообщило о том, что вводит новые онлайн-сервисы по переводу денежных средств между платежными картами украинских банков, а также онлайн-оплате коммунальных, телекоммуникационных и других услуг. Данные сервисы реализованы благодаря партнерству с компанией Рortmone.

«При необходимости быстро перечислить средства с карты на карту или осуществить оплату услуг он-лайн приглашаем воспользоваться удобными и качественными сервисами на сайте Укрпочты в режиме 24/7. Теперь, зайдя на наш сайт, Вы можете переводить средства оплачивать онлайн любые услуги. Укрпочта гарантирует клиентам скорость, удобство, доступность обслуживания и безопасность операций.» — сообщается на официальном сайте Укрпочты.

Отметим, что перевод средств осуществляется только в национальной валюте, он возможен между картами MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron любых банков Украины. Зачисление средств осуществляется в 95% случаев — до 30 минут, в других случаях — от 1 до 5 дней. Комиссия составляет 1% от суммы перевода + 5 грн, взимается с карты отправителя перевода вместе с суммой перевода. Также вводятся следующие ограничения: сумма одного перевода — 25000 грн, сумма переводов по одной карте за день — 75000 грн, сумма всех переводов по одной карте за месяц — 150000 грн, количество переводов по одной карте за день — 10, в месяц — 25.

При оплате коммунальных платежей, доступна опция «перевод на произвольные реквизиты», которую можно использовать, если в списке поставщиков услуг отсутствует необходимое коммунальное предприятие. По мнению представителей «Укрпочты», внедрение данных сервисов позволит сэкономить время клиентов, которые теперь смогут осуществлять такие операции быстро, комфортно и не выходя из дома, а также поспособствует снижению уровня обращения наличных средств в Украине.

Напомним, что недавно «Укрпочта» представила стратегический план развития компании на ближайшие пять лет, согласно которому она планирует закупить 200 электромобилей для службы курьерской доставки уже в текущем 2017 году и через пять лет довести количество электромобилей в своем автопарке до 1000 штук.

Источник: Укрпочта