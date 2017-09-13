Укрпочта запустила официальный чат-бот в Telegram и обещает в ближайшем будущем добавить версии для Viber и Facebook

Почтовое предприятие «Укрпочта» запустило официальный чат-бот для мессенджера Telegram, его можно найти по адресу t.me/ukrposhta_chatbot. Его возможности включают в себя поиск и отслеживание отправления по номеру, сообщения об изменении статуса посылки, поиск отделения и его геолокации по индексу и ознакомление клиентов с базовыми тарифами компании.

В будущем функциональность чат-бота будет расширяться для того, чтобы отвечать на новые запросы пользователей. В частности, будут пополняться языковые модули и добавлен тарифный калькулятор, для того, чтобы чат-бот мог рассчитать стоимость клиентского отправления.

«Решение о запуске чат-бота продиктовано временем, так как мы просто обязаны быть там, где есть наши клиенты, — отметил и.о. генерального директора Укрпочты Игорь Смелянский. — Несмотря на то, что бот уже прошел длительное тестирование, команда разработчиков приглашает оставлять обратную связь после использования бета-версии чат-бота на официальной странице Укрпочты в Facebook».

В Укрпочте также отметили, что в ближайшее время чат-боты будут запущены и на других платформах, включая Messenger от Facebook и Viber.

Напомним, что в середине апреля текущего года «Укрпочта» провела масштабный ребрендинг, представив новый логотип, слоганы, фирменный стиль и обновленный вебсайт.

Источник: Укрпочта