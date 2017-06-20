«Укрпочта» запустила систему полного трекинга международных отправлений в 161 стране мира

Укрпочта сообщила о запуске в тестовом режиме системы полного трекинга отправлений, которая позволяет отследить местонахождение международных посылок (простых и с объявленной стоимостью) в 161 стране мира, международной письменной корреспонденции (мелких пакетов, бандеролей, заказных писем) — в 68 странах мира, международных почтовых отправлений с объявленной ценностью — в 32 странах мира.

Отметим, что ранее весь путь местонахождения отправлений не отслеживался. Трекинг Укрпочты для заказных отправлений заканчивался сразу за пределами Украины, клиенты были вынуждены узнавать часть трекинга на сайте Укрпочты, а другую часть — на сайте почты страны назначения. Благодаря новой системе клиенты могут увидеть весь путь отправления в одном месте — для этого Укрпочта договорилась с национальными почтовыми операторами, с которыми осуществляет двусторонний обмен статусами доставки международных почтовых отправлений и внедрила соответствующий механизм обмена трекингом.

Полный перечень стран, с которыми уже работает полный двусторонний обмен почтовыми отправлениями можно ознакомиться на сайте Укрпочты в блоке «Отследить» (ссылка на pdf-документ). В ближайшее время Укрпочта планирует максимально расширить список партнеров международных почтовых отправлений для двустороннего обмена статусом. Среди приоритетных стран — Канада, Австралия, Франция, Израиль, Великобритания, Италия, Австрия, Бельгия, Испания, Польша.

Отметим, что в последнее время Укрпочта расширяет сотрудничество с клиентами в сегменте электронной коммерции и оптимизирует ключевые сервисы — треккинг, рекламации, оформление сопроводительных документов, мониторинг фактических сроков пересылки, информационно-консультационную линию. Вскоре специально для коммерческих отправителей выпустят API-приложение с трекингом, которое будет включать международные статусы местонахождения отправлений.

Источник: Укрпочта