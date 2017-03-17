«Укрпочта» запустила в Киеве программу ускоренной доставки «Kyiv never sleeps», которая позволит получать почту в течение суток после отправки

Компания «Укрпочта» запустила в тестовом режиме новую модель доставки для столицы «Kyiv never sleeps» («Киев никогда не спит»), в результате которой киевляне смогут получать отправления уже на следующий день.

«Укрпочта» перестроила маршруты транспорта в столице и ввела дополнительный вывоз посылок и писем из почтовых отделений столицы после 18 часов, задействовав дополнительный транспорт для его доставки в Киевский сортировочный центр. В самом логистическом центре усилили ночную смену, чтобы отсортировать все собранное в столице уже к утреннему развозу почты.

При старой модели доставки практически всё, что киевляне приносили в почтовые отделения после обеда, а это — более 60% всех объемов, оставалось на ночь в отделениях. Кроме этого, корреспонденция оставалась в логистическом центре, так как прибывала туда в пиковый период, поэтому доставка по Киеву затягивалась на 2-3 дня, чего теперь можно будет избежать

«Мы стремимся сделать для наших клиентов доставку быстрой и комфортной. Отныне жители столицы могут получить свою посылку или письмо менее чем за 24 часа. Уверен, что услуга пригодится всем нашим клиентам. Например, тем, кто активно продает свои товары на разных площадках, сайтах объявлений, теперь может сэкономить время. К тому же, стоимость доставки через Укрпочту является наиболее конкурентной на рынке Украины и мы значительно сократили сроки ожидания в отделениях», — отметил первый заместитель генерального директора Укрпочты Александр Перцовский.

На следующем этапе проект ускорения доставки корреспонденции «Kyiv never sleeps» («Киев никогда не спит») будет запущен для жителей Киевской области, а затем аналогичные проекты постепенно будут распространяться и на другие регионы Украины.

Источник: Укрпочта