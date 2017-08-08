«Укрпошта» подверглась DDoS-атаке

Компания «Укрпошта» заявила, что она стала жертвой DDoS-атаки. Об этом сообщается на странице компании в социальной сети Facebook.

«Уже вторые сутки сайт «Укрпошты» находится под атакой, которая наиболее нацелена на сервис отслеживания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время первой волны атаки, которая началась вчера утром, IT-служба компании смогла нормализовать ситуацию, и после 17.00 все сервисы на сайте работали должным образом. Однако сегодня хакеры вновь активизировались. Из-за этого и сайт, и сервисы работают с перебоями или очень медленно.

«Уверяем, что делаем все возможное, чтобы вы могли получать необходимую информацию с сайта без перебоев» — заверяют в компании.

Источник: Facebook