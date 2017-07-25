«Укртелеком»: Доходы от услуг широкополосного доступа к интернету растут, от услуг фиксированной связи — падают

Крупнейшая телекоммуникационная компания страны «Укртелеком» опубликовала операционные результаты за второй квартал 2017 года. Общий доход компании за данный период составил свыше 1,63 млрд грн. При этом доход от телекоммуникационных услуг составил 1,43 млрд грн, что на 4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В целом второй квартал компания завершила с прибылью в размере почти 232 млн грн.

Доходы от услуг интернета выросли почти на 6%. Во втором квартале 2017 г. «Укртелеком» увеличил доходы от предоставления услуг широкополосного доступа в массовом сегменте почти на 3%, в бизнес-сегменте — на 20%

Также компания продолжила расширять покрытие — в указанный период услуги широкополосного доступа к интернету появились еще в 32 новых населенных пунктах (в целом интернетом от Укртелекома пользуются жители почти 2170 населенных пунктов Украины).

В то же время по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года уменьшились доходы от фиксированной телефонии: в массовом сегменте на 7%, в корпоративном — почти на 3%. Это обусловлено рядом причин, в том числе и уменьшением абонентской базы за год почти на 15%. Отметим, что на сегодняшний день активная база Укртелекома составляет более 5 млн телефонных линий.

Напомним, что по итогам прошлого года «Укртелеком» получил 244 млн грн прибыли и инвестировал в развитие собственной телекомсети почти 1 млрд грн.

Источник: Укртелеком