«Укртелеком» и Vega готовят очередное повышение тарифов на фиксированную связь

Как стало известно, фиксированная связь в Украине снова должна подорожать. Крупнейший в стране оператор фиксированной связи «Укртелеком» и его сестринская компания Vega (обе входят в группу «СКМ» Рината Ахметова) уже обратились в Национальную комиссию по вопросам регулирования связи (НКРСИ) и попросили увеличить граничные тарифы на местную связь, пишет liga.net.

Как сообщил директор департамента по связям с общественностью и внешним коммуникациям компании Михаил Шуранов, «Укртелеком» направил запрос в НКРСИ на днях. А Vega вчера уже успела получить от телеком-регулятора первый отказ. Правда, причиной стало ненадлежащее оформление заявки – не все документы были в порядке. По сути, сам вопрос повышения регулятор пока не рассматривал. При этом глава НКРСИ отметил, что небольшое повышение тарифов, сопоставимое с уровнем инфляции, теоретически выглядит реалистично

Глава Vega Мурат Чинар объяснил необходимость повышения ростом затрат на обслуживание сетей фиксированной связи. По его словам, затраты выросли чуть больше, чем общий уровень инфляции в этом году. Для справки: индекс инфляции в Украине за семь месяцев составил 8,2%.

Михаил Шуранов рассказал, что «Укртелеком» попросил поднять тарифы в среднем на 8%, причем уже с 1 января 2018 года. По его словам, повышение – это «экономическая реальность», обусловленная такими факторами, как рост стоимости энергоносителей, рост зарплат, отток абонентов фиксированной телефонии и долги государства. Управляющий менеджер оператора уточнил, что за год абонентская база компании сократилась почти на 15% и сейчас составляет более 5 млн линий, а государство задолжало оператору более 200 млн грн.

Последний раз НКРСИ повышала тарифы на фиксированную связь в декабре 2016 – январе 2017 года. Тогда расценки увеличились в среднем на 10,6%. Минимальная абонплата у Укртелекома выросла до 56,5 грн в месяц в городе и до 49,7 грн в месяц в селе. Наибольшее повышение произошло в бюджетной сфере, где тарифы были значительно ниже себестоимости.

Как отмечает источник, ежегодное повышение тарифов на связь по домашним телефонам – вопрос торга между телеком-регулятором и телефонными компаниями СКМ, которые занимают более 80% на рынке фиксированной местной связи. Другие компании давно переориентировали свой бизнес и сконцентрировались на услугах передачи данных и интернета. Но, как отмечает СЕО Датагруп Михаил Шелемба, у телефонных компаний СКМ доходы от фиксированной телефонии по-прежнему составляют огромную долю в общей структуре заработка – порядка 41%, поэтому для них повышение граничных тарифов – вопрос выживания.

Источник: liga.net