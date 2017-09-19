«Укртелеком» запустил сервис защиты от DDoS-атак суммарным объемом до 350 Гб/с со скоростью автоматического реагирования от 2 секунд

Крупнейший украинский телеком-оператор «Укртелеком» представил новый сервис «Защита от DDoS-атак» для защиты клиентских интернет-ресурсов, в том числе сайтов, интернет-магазинов, web-приложений и т.д. Сервис предоставляет одновременную защиту от атак паразитного трафика суммарным объемом до 350 Гб/с со скоростью автоматического реагирования от 2-3 секунд. При этом тарифицируется только очищенный трафик, а объемы и тип паразитного трафика не лимитируются.

В первую очередь сервис предназначен для компаний, бизнес которых требует непрерывной работы интернет-ресурсов, а именно: банков, финансовых учреждений, электронной коммерции, производственных и государственных структур, других предприятий, пользующихся услугами интернета от Укртелекома.

«Укртелеком продолжает внедрять сервисы, которые повышают эффективность ежедневной работы наших бизнес-клиентов. В конце прошлого года мы предоставили им возможность разместить свою IT-инфраструктуру в «облаке» Европы, а уже сегодня готовы предоставлять защиту от DDoS-атак, количество которых в Украине постоянно растет», – отметил Николай Давиденко, директор по развитию корпоративного сегмента Укртелекома.

Благодаря архитектуре операторского уровня система AntiDDoS от «Укртелеком» не требует установки дополнительного оборудования или программного обеспечения на стороне клиента. Услугой может воспользоваться любой клиент оператора, выбрав один из трех режимов работы:

Премиум — Весь трафик от маршрутизатора в сторону клиента проходит всегда через систему очистки AntiDDoS, это позволяет реагировать на атаку в рекордно короткий срок от 2 до 10 секунд.

— Весь трафик от маршрутизатора в сторону клиента проходит всегда через систему очистки AntiDDoS, это позволяет реагировать на атаку в рекордно короткий срок от 2 до 10 секунд. Стандарт — При отсутствии атаки трафик клиента проходит напрямую к его оборудования минуя систему защиты. В случае наличия атаки трафик клиента автоматически направляется на систему очистки до окончания атаки. Реакция в этом случае составит от 3 до 12 минут.

— При отсутствии атаки трафик клиента проходит напрямую к его оборудования минуя систему защиты. В случае наличия атаки трафик клиента автоматически направляется на систему очистки до окончания атаки. Реакция в этом случае составит от 3 до 12 минут. Базовый — При отсутствии атаки трафик клиента проходит напрямую к его оборудованию, минуя систему защиты. В случае наличия атаки, клиент сам идентифицирует наличие атаки и обращается в Укртелеком для включения защиты. Включение защиты происходит инженером Укртелеком в течение 60 минут. После активации защиты трафик клиента проходит через систему очистки.

Для защиты своих клиентов Укртелеком использует решения операторского уровня — программно аппаратный комплекс AntiDDoS8000 Huawei. Технологии анализа больших данных позволяют системе распознавать более 60 типов схем нагрузки, формируя разработанную Huawei систему защиты от ботнет-атак программного уровня.

Источник: Укртелеком