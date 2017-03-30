“Укртрансгаз” установил на одну из своих ГРС турбодетандерную установку, вырабатывающую электричество в процессе транспортировки газа

Украинский оператор газотранспортной системы “Укртрансгаз” продолжает внедрять альтернативные методы производства электрической энергии в производственный процесс. И после недавно запущенной солнечной электростанции мощностью 300 кВт специалисты компании начали производить энергию в процессе транспортировки газа, используя поток газа и турбодетандерную установку.

Новый проект реализован на территории газораспределительной станции №7 Днепропетровской промплощадки Запорожского линейного производственного управления магистральных газопроводов, через которую поставляется газ для потребителей правого берега города Днепра. Особенностью работы данной станции является то, что в технологическую схему введена турбодетандерная установка, которая не влияет на качество природного газа, регламентируемое требованиями Кодекса ГТС.

«Во время утилизации избыточных газов на входе в турбогенераторную установку и на ее выходе поток газа проходит через лопасти турбогенератора, где образуется крутящий момент, который передается на вал генератора, вырабатывающего электроэнергию. Затем электричество передается через распределительное устройство в разрез кабельной линии», – объяснил главный энергетик филиала УМГ “Харьковтрансгаз” Игорь Коваленко.

Выработанная электроэнергия используется на собственные нужды газораспределительной станции, турбогенераторной установки и газокомпрессорной станции «Краснополье». Для более эффективного использования турбодетандерной установки и загрузки свободных мощностей этой установки при реконструкции котельной компрессорной станции «Краснополье» было технически внедрено использование электрического котла мощностью 50 кВт, что позволило экономить топливный газ для подогрева теплоносителя.

В “Укртрансгазе” отметили, что благодаря использованию турбодетандерной установки во время отопительного сезона экономический эффект в денежном эквиваленте составляет около 1 миллиона гривен.

Источник: Укртрансгаз