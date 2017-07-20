«Укрзалізниця» наконец выпустила iOS-приложение для покупки билетов на поезда

Сегодня государственный оператор железнодорожных перевозок «Укрзалізниця» выпустил мобильное приложение для платформы iOS, предназначенное для приобретения билетов на поезда. Об этом сообщил на своей facebook-странице генеральный директор предприятия Войцех Балчун.

«Только что запустили мобильное приложение для покупки билетов на поезда на базе iOS — очередной шаг для удобства пассажиров. Напомню, что в начале года мы запустили приложение на базе операционной системы Аndroid. И им уже воспользовались более 100 тысяч пользователей. Надеюсь, что приложение для iOS также будет удобным и полезным для пассажиров» — рассказал генеральный директор Укрзалізниці.

Отметим, что приложение «Железнодорожные билеты» уже доступно для установки по следующей ссылке.

Приложение полностью синхронизировано с официальным веб-сайтом ПАО «Укрзалізниця» и дает возможность в любой момент приобрести билеты без дополнительных комиссий, вернуть их, не обращаясь в железнодорожные кассы, или отследить историю своих поездок в рамках уже существующего профиля.

Интерфейс приложения доступен на трех языках, оно позволяет не только приобрести билет, но и осуществить посадку в поезд с помощью QR-кода, без необходимости распечатывать билеты. Также доступно оформление дополнительной ручной клади, перевозки животных, аппаратуры, а также дополнительных услуг — постельное белье, чай, продуктовый набор и т.д. Покупку билетов можно оплатить с помощью платежных карт Visa и MasterCard.

Напомним, что аналогичное мобильное приложение для платформы Android было выпущено еще в феврале текущего года.

Источник: Укрзалізниця