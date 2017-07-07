«Укрзалізниця» запускает бесплатный Wi-Fi на железнодорожном вокзале в Киеве

«Укрзализныця» запустила в залах отдыха повышенной комфортности Центрального железнодорожного вокзала станции Киев-Пассажирский бесплатный доступ в интернету через беспроводное подключение Wi-Fi. Услугу предоставляет филиал «Центральная станция связи» ПАО «Укрзализныця», выступающий в роли оператора интернета.

Провайдер обеспечивает выделенную линию, которая обеспечивает скорость 100 Мбит/с. Сейчас ведутся работы по обустройству доступа в интернет через Wi-Fi в сервисном центре Центрального вокзала, а также в комнатах отдыха, комнатах матери и ребенка и зале повышенного комфорта Южного станции Киев-Пассажирский. После окончания работ к бесплатному Wi-Fi на столичном вокзале смогут подключиться одновременно более 700 пассажиров.

По словам директора по пассажирским перевозкам и сервису Игоря Романкива, создавая Wi-Fi-зоны на столичном вокзале, ПАО «Укрзализныця» демонстрирует понимание требований времени:

«Мы учитываем пожелания пассажиров относительно сервисного обслуживания на железнодорожном транспорте. Одним из таких пожеланий является круглосуточный доступ в интернет в залах ожидания. Жизнь настолько динамична, что уже трудно представить её без гаджетов и соответствующих условий для их использования, поэтому работаем в направлении улучшения сервиса».

Источник: «Укрзализныця»