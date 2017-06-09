Ultra HD Blu-ray проигрыватели Oppo первыми получили поддержку Dolby Vision HDR

В конце прошлого года компания Oppo заявила, что её Ultra HD Blu-ray проигрыватели первыми получат поддержку Dolby Vision HDR (в дополнение к уже реализованной поддержке HDR-10). Отметим, спецификация Dolby Vision HDR обладает рядом улучшений по сравнению с HDR-10 (более высокие значения пиковой яркости, глубины цветности и цветового охвата).

И вот, Oppo сдержала своё обещание и выпустила обновлённую версию прошивки для своих Ultra HD Blu-ray проигрывателей, которая и добавляет поддержку Dolby Vision HDR. Правда, насладиться улучшениями смогут лишь владельцы телевизоров, предлагающих такую же поддержку и только при просмотре контента с Blu-ray дисков с поддержкой Dolby Vision HDR.

Пока что на рынке присутствует не так уж много оборудования и контента, предлагающего поддержку данного формат. В основном, соответствующий контент предлагается стриминговыми сервисами, такими как Amazon Prime, Vudu и Netflix. Также поддержка Dolby Vision HDR внедрена в игре Mass Effect: Andromeda.

Источник: Engadget