«Умная» камера Amazon Echo Look за $200 советует, как лучше одеться

Компания Amazon представила новое устройство линейки Echo. Новинка называется Echo Look с поддержкой голосового помощника Alexa, которая помимо съемки может раздавать хозяину полезные советы.

Echo Look представляет собой 5-мегапиксельную камеру со встроенной вспышкой, которая стоит дома и постоянно слушает команды пользователя. Человек может голосом попросить устройство сделать фотографию. При желании можно также смотреть прямую трансляцию с камеры в мобильном приложении.

Создатели предлагают использовать Echo Look для подбора одежды: человек может крутиться перед камерой, рассматривая наряд со всех сторон на экране телефона. Он также может фотографироваться каждый день, составляя каталог из наборов одежды. Кроме того, Echo Look умеет оценивать ваш вкус, используя для этого набор алгоритмом машинного обучения вкупе с советами экспертов моды.

Echo Look умеет давать советы по тому, как лучше одеться. Пользователю нужно будет сфотографироваться в двух нарядах, которые ему нравятся, а приложение с помощью искусственного интеллекта подскажет, какой из них лучше.

Как и оригинальная модель колонки Echo с поддержкой голосового помощника Alexa, новая Echo Look может продекламировать по запросу самые свежие новости, прогноз погоды, напомнить о предстоящих событиях, встречах, заказать еду на дом, отыскать в Интернете рецепт блюда и переворачивать интернет в поисках ответов на самые разные вопросы.

Умная камера Amazon Echo Look стоит $200, а приобрести ее пока можно только при наличии приглашения.

Источник: The Verge и meduza