Умные часы Apple Watch скоро получат поддержку целого ряда новых видов спорта, включая керлинг, гольф и рыбалку

Умные часы Apple Watch вскоре начнут поддерживать просто огромное количество новых видов фитнеса, включая такие экзотические виды спорта, как крикет, керлинг, гольф, фехтование и даже рыбалку. Информацию об этом удалось почерпнуть из кода анонсированной в начале лета операционной системы Apple watchOS 4 и последних бета-версий iOS 11.

Отметим, что незначительная часть этих спортивных занятий уже доступна тем, кто установил бета-версию watchOS 4 на свои умные часы. Остальные получать новые виды спорта осенью, когда Apple официально сделает доступной новую версию операционной системы для всех желающих, а также представит новую версию своих умных часов.

Кстати, именно этот факт внушает определенные опасения, так как для распознавания некоторых видов фитнеса могут потребоваться новые аппаратные датчики, которые появятся в Apple Watch 3. Соответственно, владельцы предыдущих версий умных часов Apple не смогут порадовать себя новой функциональностью даже после установки watchOS 4.

Источник: Engadget