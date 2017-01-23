Умные часы HTC Halfbeak, созданные совместно с Under Armour, снова предстали на «живых» фото

Судя по всему, в этом году мы наконец-то увидим те самые умные часы от HTC, слухов и разнообразных утечек о которых за последние годы было столько, что с лихвой хватит на несколько моделей.

Впервые о намерении многострадальной в финансовом плане HTC выйти на рынок умных часов заговорили еще в 2014 году. Тогда в сети появилось видео прототипа умных часов HTC, но на этом все и закончилось. Бытовало мнение, что HTC попросту закрыла проект. И даже когда под конец прошлого года в сети появились реальные фотографии умных часов HTC Halfbeak, которые выделялись датчиком ЧСС и логотипом известного бренда спортивной одежды Under Armour, на обратной стороне корпуса, проект считали отмененным. Теперь же выяснилось, что он скорее плавно протекающий, нежели отмененный.

В социальной сети Weibo появились новые живые снимки устройства, которое, если судить по фото, выглядит вполне завершенным продуктом. Интересно, что устройство на фото работает под управлением старой версии Android Wear 1.0, тогда как новая Android Wear 2.0 выходит уже в следующем месяце. Других подробностей, о которых мы еще не сообщали, увы, нет. В любом случае, вероятность анонса HTC Halfbeak на грядущей выставке MWC сейчас выше, чем когда-либо прежде.

Источник: The Verge