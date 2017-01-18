Умные часы LG Watch Sport и Watch Style, созданные в партнерстве с Google, представят 9 февраля. Они получат колесико, аналогичное Digital Crown у Apple Watch

Ранее мы писали, что в начале этого года Google выпустит парочку флагманских умных часов, работающих под управлением новой операционной системы Android Wear 2.0, релиз которой, по последним данным, состоится 9 февраля. На тот момент было известно, что часы выйдут не под брендом Google, но кто именно станет партнером поискового гиганта не сообщалось. И вот сейчас стало известно, что обе модели выпустит LG. Первая будет называться Watch Sport и, как становится понятно из самого названия, нацелена в первую очередь на активных людей, занимающихся спортом. Вторая же, именуемая Watch Style, будет попроще, то есть для широких масс.

Характерной чертой, объединяющей эти модели, станет физический элемента управления в виде колесика на боковой грани, подобный Digital Crown у Apple Watch. Встроенная поддержка голосового помощника Google Assistant и распознавание рукописного ввода, являющиеся частью Android Wear 2.0, также присутствуют.

Модель LG Watch Sport оснащается круглым сенсорным экраном P-OLED размером 1,38 дюйма и разрешением 480×480 точек, 768 МБ ОЗУ, 4 ГБ встроенной флэш-памяти и аккумулятором емкостью 430 мА·ч. Устройство получит полную поддержкой беспроводных соединений, включая LTE, модуль NFC для бесконтактных платежей Android Pay и приемник GPS. Кроме того, оснащение часов включает датчик ЧСС. Устройство выполнено в толщиной 14,2 мм и защищено от воздействия пыли и воды. Степень защиты— IP68. Сообщается о двух цветовых версиях LG Watch Sport: титановой и темно-синей.

Модель LG Watch Style, со своей стороны, предложит сменные ремешки и будет доступна в трех цветовых версиях: титановой, темно-синей и розово-золотой. Модулей 3G, 4G, GPS и NFC, а также датчика ЧСС в LG Watch Style не будет, так что на должна быть ощутимо дешевле. Кроме того, степень защиты здесь на ступеньку ниже – IP67, как, впрочем, и технические параметры. Круглый экран P-OLED имеет размер 1,2 дюйма и разрешение 360×360 точек. Объем ОЗУ уменьшен до 512 МБ, емкость аккумулятора до 240 мА·ч. Единственный параметр, который идентичен модели LG Watch Sport, объем ПЗУ – 4 ГБ. Не лишним будет отметить, что LG Watch Style будут более тонкой из двух моделей – 10,8 мм.

Оба устройства будут представлены на специальном мероприятии 9 февраля и уже со следующего дня станут доступны для покупки, по крайней мере, в США.

Источник: gsmarena