Университет Юты учредил стипендию для киберспортсменов

Для США спортивные стипендии — это вполне обыденное дело. Студентам-спорстменам зачастую оплачивают обучение в ВУЗе за то, что они играют в университетских командах — и таким образом поднимают престиж учебного заведения.

Как ни странно, до сегодняшнего дня в эту программу попадали только традиционные спортивные дисциплины, однако университет Юты решил подхватить волну растущей популярности киберспорта и стал первым учебным заведением, организовавшим специальную стипендию для киберспортсменов, которые отныне будут участвовать от имени университета в соответствующих соревнованиях.

Предположительно, квота на киберспортсменов составит 35 мест. Сейчас идет набор только в команду по League of Legends, но в ближайшем будущем количество дисциплин планируется расширить.

Сообщается, что запуск стипендии стал возможен благодаря программе по развитию киберспортивной отрасли, принятой на территории штата Юта, а в дальнейшем университет намерен зарабатывать на сотрудничестве со спонсорами, лигами и производителями компьютерных игр.

Изначально геймерская стипендия будет покрывать только часть обучения, но если идея «взлетит», то студенты-игроки получат полное покрытие. Размер выплат и общий фонд программы пока не уточняется.

Напоследок отметим, что мотивация университета Юты вполне объяснима: киберспорт становится все более перспективным. Так, по прогнозам фирмы Newzoo, в 2017 году капитализация киберспорта достигнет $493 млн, а к 2019 году — уже $1 млрд.

Источник: hitech.fm