«Успеть до 4G»: В июне 3G-покрытие Vodafone появилось более чем в 300 населенных пунктах Украины

Оператор мобильной связи Vodafone Украина сообщил о существенном расширении географии 3G-покрытия в июне текущего года, обеспечив скоростным мобильным интернетом рекордное количество населенных пунктов. Только за первый месяц лета 3G-сеть и сопутствующие сервисы стали доступны жителям более 300 населенных пунктов во всех областях страны.

Полный список подключенных населенных пунктов доступен на сайте оператора, уточнить его можно на карте 3G-покрытия по следующей ссылке.

Отметим, что по результатам 1 квартала 2017 г. абоненты Vodafone Украина использовали на 142% больше мобильного интернета, чем год назад. По мнению оператора, рост потребления стал результатом тарифной политики и крупнейших на рынке инвестиций в сеть – инвестиции Vodafone Украина за период с 1 квартала 2015 г. по 1 квартал 2017 г. достигли 10,8 млрд. грн. и остаются рекордными для рынка Украины.

Напомним, что недавно Vodafone Украина сообщил, что 42% его абонентов используют смартфоны (64% на базе Android и 26% на базе iOS), при этом за два года проникновение смартфонов увеличилось в полтора раза. Общее количество «умных телефонов» в сети оператора достигло 8,8 млн, устройств с поддержкой 3G – 8,4 млн, а устройств с поддержкой 4G — 2,2 млн, увеличившись за год в два раза.

Источник: Vodafone