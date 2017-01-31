Устройство MindFlix позволяет управлять интерфейсом Netflix «силой мысли»

Разработчики из Netflix создали устройство, которое позволяет управлять воспроизведением контента в одноимённом сервисе почти что силой мысли. Особо ленивым пользователям даже не нужно будет тянуться к пульту дистанционного управления.

Устройство под названием MindFlix имеет вид надеваемого на голову браслета. В дальнейшем оно способно отслеживать движения головы пользователя и трансформировать их в команды для управления интерфейсом Netflix. Таким образом, движения головы вверх-вниз или вправо-влево позволяют перемещаться по меню в соответствующих направлениях. После того, как пользователь найдёт интересный для него контент, останется лишь подумать о слове или действии «Play» (воспроизвести), чтобы запустить демонстрацию видео.

Работа устройства MindFlix была продемонстрирована в рамках ежегодного внутреннего соревнования для разработчиков Netflix — Hack Day Winter 2017. На этом же конкурсе были представлены и другие проекты. Например, проект For Good предлагает пользователям совершить пожертвования благотворительным фондам после просмотра социальных роликов. Другой проект – Picture-in-Picture – позволяет увидеть, какой контент в настоящее время просматривают другие профили из учётной записи. Эти проекты достаточно оригинальны, но нет уверенности, что они будут реализованы в коммерческие решения.

Источник: Engadget