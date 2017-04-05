Устройство Optune, которое замедляет развитие рака мозга, успешно прошло клинические испытания

На первый взгляд кажется, что устройство Optune, представленное на снимке выше, — это нечто из разряда научной фантастики. Тем не менее, данный головной убор действительно позволяет людям, которые больны раком мозга, жить дольше. Об этом сообщают медики из Американской ассоциации исследований рака, ссылаясь на собственное клиническое исследование.

Гипотеза



Еще в далеком 2009 году ученые предположили, что переменные электрические поля средней интенсивности (200 кГц) при длительном направленном воздействии нарушают естественное деление клеток в мозге пациента, препятствуя правильному размещению хромосом во время расщепления, и тем самым буквально уничтожают их.

В то же время, в мозге взрослых пациентов, больных раком, злокачественные клетки делятся гораздо чаще, чем здоровые. Таким образом, данный феномен можно использовать в качестве лечения злотворных опухолей, поскольку возможная польза от него значительно превышает возможный вред.

Проверить же данную гипотезу на практике ученым удалось только сейчас.

Исследование

Дабы подтвердить либо опровергнуть свои догадки, медики провели рандомизированный продолжительный эксперимент. В нем приняло участие 695 пациентов, у которых диагностировали глиобластому — крайне агрессивную форму рака мозга, в большинстве случаев убивающую человека буквально за несколько лет.

Испытуемых случайным образом разделили на две группы: в течение пяти лет одни получали только традиционную химиотерапию (лекарства на основе темозоломида), другие — традиционную химиотерапию наряду с воздействием Optune. Последний при этом необходимо было ежедневно носить на голове по 18 часов.

Отметим, что сам по себе Optune весьма незамысловат и являет собой набор электродов, запитанных от небольшого генератора, который пациенты носят в специальной сумке на спине. Сообщается, что своей работой устройство не оказывает влияния на повседневную жизнедеятельность (испытуемые разве что ощущают исходящее от него тепло). Кроме того, пациенты, не желающие привлекать к себе лишнее внимание, поверх Optune могут носить головные уборы.

Результаты исследования

По результатам исследования, те, кто в дополнение к химиотерапии использовал Optune, в общей сложности прожили 21 месяц после начала эксперимента, в то время как те, кто был ограничен одной лишь химиотерапией, прожили в среднем 16 месяцев.

Говоря конкретнее, за два года использования Optune выживаемость пациентов по сравнению с традиционной формой химиотерапии повысилась с 31% до 43%; за три года — с 16% до 26%; за четыре — с 8% до 20%; за пять лет — с 5% до 13%. Таким образом, в долгосрочной перспективе изобретение повысило выживаемость пациентов, больных глиобластомой, практически в два раза.

Реакция медиков на результаты исследования

Итоги исследования вызвали в научном сообществе настоящий резонанс. По словам медиков, даже небольшая победа в случае столь агрессивной болезни — это невероятный результат.

«Глиобластома — самая смертоносная злокачественная опухоль из всех возможных. Когда я начинал лечить пациентов с этим заболеванием более 20 лет назад, большинство больных умирало в течение года, а долгосрочная выживаемость и вовсе практически отсутствовала. — рассказывает Роджер Ступп, профессор неврологической хирургии университета Northwestern. — Более того, последняя разработка, которая позволила отстрочить кончину пациентов, была создана более десяти лет назад! Теперь же мы видим значительное увеличение выживаемости в течение двух и более лет. Благодаря комбинированию Optune и темозоломида, отныне каждый седьмой пациент с раком мозга имеет шанс прожить более пяти лет!».

«Трудно не согласиться с тем, что это отличные результаты, — добавляет Антонио Чиокка, руководитель отделения нейрохирургии женского госпиталя Бостона и Брикхэма. — И их вряд ли можно объяснить эффектом плацебо».

Стоимость разработки и ее будущее

Напоследок стоит сказать о стоимости данного устройства. Сообщается, что его использование обходится пациенту в $700 каждый день.

Впрочем, лечение при помощи Optune в большинстве случаев покрывается медицинской страховкой. Более того, изобретение уже одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, поэтому его использование покрывает даже государственное страхование. Наконец, тем, у кого нет страховки, в Novocure, которая финансировала клинические испытания, не советуют вешать нос: компания согласна за свои средства оплатить лечение всем, кто в нем нуждается.

«Мы никогда не отказываем больным людям и не обращаем внимание на то, застрахованы они или нет», — заявил Билл Дойл, представитель Novocure.

Источники: Engadget, arstechnica