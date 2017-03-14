Утечка: Apple собирается представить новые планшеты iPad уже на следующей неделе (с 20 по 24 марта), причем «по-тихому» — без проведения презентации

Судя по многочисленным утечкам и информации инсайдеров, выпуск в текущем году сразу четырех новых планшетов Apple iPad дело практически решенное. Но вчера появилось еще две интересные новости на эту тему. Во-первых, маркетинговая компания Fiksu сообщила о полевых тестах четырех абсолютно новых моделей планшетов iPad в Сан-Франциско и Купертино, где расположена штаб-квартира компании Apple. А во-вторых, появилась информация, что Apple обновит свою линейку планшетов уже на следующей неделе (20-24 марта), причем сделает это в так называемом «тихом режиме», без отдельного мероприятия-анонса — новые модели сразу появятся на официальном сайте и в магазинах компании.

Данные о том, что Apple не собирается проводить отдельного мероприятия и при этом полностью готова к выпуску новых планшетов на рынок получило издание MacRumors. В качестве источника выступили пресловутые представители цепочки поставок комплектующих, которые даже назвали достаточно точный временной промежуток — будние дни следующей недели, то есть с 20 по 24 марта.

При этом одни источники предполагают, что Apple просто незначительно обновит существующие модели iPad Pro в 9,7″ и 12,9″ формате, а также представит абсолютно новую 10,5-дюймовую премиум-модель, то есть покажет три новинки. Другие источники считают, что новинки будет четыре — кроме трех вышеперечисленных, Apple может представить новую компактную 7,9-дюймовую модель, которая придет на смену устаревшим iPad mini.

Представители издания PhoneArena отмечают, что Apple обычно рассылает приглашения на свои мероприятия за 11-12 дней до намеченной даты, а так как приглашений пока не было, то действительно в промежуток между 20 и 24 марта может состояться только «тихий анонс». С другой стороны, журналисты издания допускают, что Apple может отделаться пресс-релизом только в случае незначительного апгрейда существующих моделей, но вряд ли станут представлять таким образом абсолютно новую 10,5-дюймовую (а возможно и 9,7-дюймовую) модель. Со своей стороны можем предположить, что на следующей неделе Apple действительно просто обновит две существующие модели iPad Pro, а новинки все же представит на полноценном мероприятии, которое пройдет позже (в апреле-мае текущего года).

Также отметим, что компания Fiksu получила данные о тестировании сразу четырех новых планшетов Apple в окрестностях Сан-Франциско и Купертино. Fiksu отслеживает целый ряд приложений в маркетинговых целях, некоторые из них по всей видимости были установлены на тестовые экземпляры планшетов, что и позволило получить информацию о новинках. Таким образом исследователи обнаружили четыре модели с внутренними идентификаторами «7,1» «7,2,» «7,3» и «7,4», причем первая из них «попалась» Fiksu 17 раз, вторая — 11 раз, третья — 5 раз и четвертая — 10 раз.

Отметим, что в свое время та же компания отследила новые Apple iPad Pro, которые были обозначены как «6,3/6,4» и «6,7/6,8», так что в этот раз речь также может идти не о четырех новых планшетах, а о двух 9,7″ и 12,9″ моделях iPad Pro 2017 в Wi-Fi и LTE-версиях.

Источник: PhoneArena (1, 2)