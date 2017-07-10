Утечка: Бюджетная версия смартфона Xiaomi Redmi Note 5A получит процессор Snapdragon 625, 4 ГБ ОЗУ и сдвоенную основную камеру

Как известно, уже завтра китайская компания Xiaomi представит новую флагманскую модель. Однако судя по сегодняшней утечке, это будет не единственный смартфон в рамках презентации — одни инсайдеры опубликовали фотографии коммерческой упаковки модели Xiaomi Redmi Note 5A, а другие — его техничские характеристики.

Итак, оформление упаковки полностью снимает вопрос наименования новинки — это однозначно Redmi Note 5A. Если размышлять по аналогии с предыдущим поколением линейки, когда мы увидели бюджетный Redmi 4A, базовый Redmi 4 и функциональный Redmi 4 Prime, то новинка окажется начальной версией основной модели, которая получит пластиковый (а не металлический) корпус, батарею меньшей емкости и более привлекательный ценник.

Из другого источника стали известно, что Xiaomi Redmi Note 5A получит 5,5-дюймовый Full HD дисплей, платформу Qualcomm Snapdragon 625 (MSM8953), а также 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища данных. Более того, инсайдеры уверяют, что бюджетная новинка будет оснащена сдвоенной камерой с широкоугольным сенсором OV12A10 и основным OV13880, а также фронтальной камерой на основе сенсора Samsung S5K5E8.

Напомним, что базовый Redmi Note 5 должен получить Snapdragon 630 и батарею на 3790 мАч, так что покупатели «A-версии» могут рассчитывать на менее емкий аккумулятор. Надеемся, что уже завтра все подробности об этой новинке станут известны из официального источника.

Источник: Gizmochina (1, 2)