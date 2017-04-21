Утечка данных свидетельствует, что Apple разрабатывает и тестирует шлем дополненной реальности

В результате оплошности в руки журналистов попал отчёт о происшествиях в Apple, который не предназначен для широкой общественности. В нём содержатся некоторые сведения, которые подтверждают слухи о том, что в компании разрабатывается проект в сфере дополненной реальности.

В документах не содержится конкретной информации об устройстве, но имеются сведения о самом факте тестировании шлема, проецирующего трёхмерное изображение для пользователя. В частности, после работы с таким устройством одна из сотрудниц жаловалась на дискомфортные ощущения в глазах. Её направили на осмотр к офтальмологу, а прототип устройства после этого инцидента был отправлен на анализ. С подобной проблемой столкнулся другой сотрудник. После работы с новым прототипом устройства он жаловался на боль в глазах.

По данным осведомлённых источников, Apple может одновременно тестировать прототипы шлемов виртуальной и дополненной реальности.

Источник: thenextweb