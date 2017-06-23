Утечка: Кроме трех уже представленных, Volkswagen готовит еще два новых электромобиля — внедорожник I.D. Lounge и спорткупе I.D. AEROe

Немецкий автопроизводитель Volkswagen успел представить три будущих электромобиля, объединенных линейкой I.D., однако полного представления о планах компании в данном сегменте у заинтересованной публики пока нет. К счастью, благодаря инсайдерам, побывавшим на одной из закрытых презентаций бренда, мы имеем возможность заглянуть «за кулисы» и узнать больше конкретной информации.

Итак, судя по представленному слайду, компания готовится представить еще два новых электромобиля, доведя свою линейку I.D. до пяти моделей:

Кроме уже известного хетчбека Volkswagen I.D., минивэна I.D. Buzz и кроссовера I.D. Crozz в период с 2019 по 2022 год компания собирается представить еще две модели I.D. Lounge и I.D. AEROe. Если попытаться угадать, что же скрыто под виртуальными покрывалами, то скорее всего это будет внедорожник (или семейный однообъемник) I.D. Lounge и спортивное купе I.D. AEROe.

Отметим, что на слайде указано, что все модели построены на единой модульной платформе MEB, разработанной брендом специально для автомобилей с электродвигателями. Также здесь можно найти рынки и сроки, на которых Volkswagen собирается продавать свои будущие электромобили.

Согласно этим данным, первым в продажу в 2019 году попадет хетчбек Volkswagen I.D., он будет предлагаться исключительно на европейском рынке, чуть позже кроссовер I.D. Crozz попадет в Европу и Китай, а вот две новинки I.D. Lounge и I.D. AEROe приедут только на рынки США и Китая, причем произойдет это ближе к 2020 годам. Конкретных планов по минивэну I.D. Buzz еще нет даже у самой компании, однако они наверняка будут определены и скорректированы по итогам продаж первых электромобилей бренда.

Напомним, что в Volkswagen собираются продавать не менее 1 миллиона электромобилей с запасом хода порядка 600 км уже к 2025 году.

Источник: Motor