Утечка на сайте Amazon подтверждает наличие 8 ГБ ОЗУ у смартфона OnePlus 5, в Европе он может стоить €550

Ни дня не проходит без утечек или каких-либо новых сведениях о грядущем флагманском смартфоне OnePlus 5. Только вчера мы опубликовали новые качественные изображения OnePlus 5, демонстрирующее устройство, сзади очень похожее на iPhone 7 Plus, если, конечно, не сомневаться в подлинности картинок. Теперь же, благодаря индийскому сайту Amazon, которая станет эксклюзивным партнером по продвижению OnePlus 5, мы знаем, что объем оперативной памяти смартфона составит 8 ГБ.

"OnePlus 5 powered by 2.35GHz octa-core Snapdragon 835 processor and 8GB of RAM will release on 22 June 2017 as an exclusive at Amazon.in." — Evan Blass (@evleaks) June 7, 2017

Наряду с 8 ГБ ОЗУ индийский сайт Amazon подтвердил использование в новинке флагманской SoC Snapdragon 835, но это было известно уже давно, причем из официальных каналов.

Предполагается, что помимо версии OnePlus 5 с 8 ГБ ОЗУ будет еще один вариант смартфона – с 6 ГБ памяти. На индийском сайте Amazon продажи OnePlus 5 начнутся 22 июня. Увы, данных о цене смартфона в исходном коде страницы Amazon с тизером OnePlus 5 не обнаружилось, но их обнаружили в другом месте, причем применительно к рынку Европы.

На днях было объявлено о проведении некого конкурса, связанного с проведением ежегодного музыкального фестиваля в Финляндии. Победитель этого конкурса получит в качестве главного приза два трехдневных VIP-билета на мероприятие, а также один экземпляр OnePlus 5. Обычно организаторы в правилах конкурса указывают общую стоимость призов. В данном случае она составляет €948. Если вычесть из этой суммы стоимость билетов – €199 каждый, то можно легко выйти на чистую стоимость смартфона. То есть, предполагаемая розничная цена OnePlus 5 – €550. Для сравнения, нынешний флагман компании OnePlus 3T сейчас продается на финском сайте OnePlus по цене €439. Правда, тут неясно, какой именно модификации OnePlus 5 соответствует цена в €550.

О том, что в OnePlus 5 должна быть хорошая камера мы уже писали не раз, и производитель не устает об этом напоминать. В настоящее время исполнительный директор OnePlus Пит Лау опубликовал на своей страничке в Weibo высококачественный снимок, сделанный камерой OnePlus 5 ночью. Судя по EXIF-данным снимка, разрешение камеры составляет 16 Мп, что согласуется с предыдущими сообщениями.

Смартфон OnePlus 5 представят 20 июня.

Источник: gsmarena (1, 2, 3)