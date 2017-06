Утечка на сайте Amazon подтверждает наличие 8 ГБ ОЗУ у смартфона OnePlus 5, в Европе он может стоить €550

Ни дня не проходит без утечек или каких-либо новых сведениях о грядущем флагманском смартфоне OnePlus 5. Только вчера мы опубликовали новые качественные изображения OnePlus 5, демонстрирующее устройство, сзади очень похожее на iPhone 7 Plus, если, конечно, не сомневаться в подлинности картинок. Теперь же, благодаря индийскому сайту Amazon, которая станет эксклюзивным партнером по продвижению OnePlus 5, мы знаем, что объем оперативной памяти смартфона составит 8 ГБ.

"OnePlus 5 powered by 2.35GHz octa-core Snapdragon 835 processor and 8GB of RAM will release on 22 June 2017 as an exclusive at Amazon.in."

— Evan Blass (@evleaks) June 7, 2017