Утечка раскрывает весь модельный ряд смартфонов Moto на этот год, всего должны выпустить девять новых моделей

Инсайдер Эван Блэсс (@evleaks), который регулярно снабжает общественность достоверной информацией о еще не выпущенных продуктах IT-индустрии, поделился «шпионским» снимком, предположительно, сделанным в ходе презентации, проведенной Motorola за закрытыми дверями. На нем запечатлены планы Motorola по выпуску смартфонов в текущем году.

Как видно, в нынешнему году под брендом Moto планируется выпуск девяти новых смартфонов в пяти линейках: Z, X, G, E и С. Как сказано на слайде, флагманские модели Moto Z Play и Z Force нового поколения благодаря поддержке модулей расширения функциональности Moto Mods предложат «неограниченные возможности». Первый получит экран диагональю 5,5 дюйма и разрешением Ful HD, а для второго заявлена поддержка гигабитного LTE и фирменная технология Moto ShatterShield, делающая экран устройства небьющимся.

Серия X будет представлена одной моделью Moto X, которая получит экран Full HD диагональю 5,2-5,5 дюйма. Особо не стесняясь производитель называет серию «полным совершенством». Считается, что модель Moto X 2017 выйдет под названием Moto X4. По слухам, смартфон получит 3D-стекло и умную камеру SmartCam.

Обновленная серия G будет представлена моделями Moto G5S и G5S+. Первый получит полностью металлический корпус и 5,2,-дюймовый экран разрешением Full HD, а второй достанется 5,5-дюймовый экран Full HD и сдвоенная основная камера. Эту серию производитель характеризует словами «абсолютный премиум» (UNLIMITED PREMIUM – именно так, большими буквами).

Завершают модельный ряд смартфонов Moto на этот год бюджетные линейки E (UNLIMITED VALUE) и C (UNLIMITED ESSENTIALS). В каждой из них будет по две модели. Модели Moto E и Moto E Plus получат экраны HD, но у младшей диагональ будет 5 дюймов, а у старшей – 5,5 дюйма. На слайде также упоминается применение изогнутого стекла с эффектом 2.5D и сканера отпечатков пальцев, а также наличие батареи емкостью 5000 мА*ч у старшей модели. Подробные характеристики и цены смартфонов Moto E4 и Moto E4 Plus можно узнать из предыдущей заметки. О новых Moto C и Moto C Plus мы тоже уже рассказывали.

К сожалению, информации о сроках выпуска новинок на слайде нет.

Источник: @evleaks