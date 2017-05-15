Утечка раскрывает весь модельный ряд смартфонов Moto на этот год, всего должны выпустить девять новых моделей

Утечка раскрывает весь модельный ряд смартфонов Moto на этот год, всего должны выпустить девять новых моделей

Инсайдер Эван Блэсс (@evleaks), который регулярно снабжает общественность достоверной информацией о еще не выпущенных продуктах IT-индустрии, поделился «шпионским» снимком, предположительно, сделанным в ходе презентации, проведенной Motorola за закрытыми дверями. На нем запечатлены планы Motorola по выпуску смартфонов в текущем году.

Как видно, в нынешнему году под брендом Moto планируется выпуск девяти новых смартфонов в пяти линейках: Z, X, G, E и С. Как сказано на слайде, флагманские модели Moto Z Play и Z Force нового поколения благодаря поддержке модулей расширения функциональности Moto Mods предложат «неограниченные возможности». Первый получит экран диагональю 5,5 дюйма и разрешением Ful HD, а для второго заявлена поддержка гигабитного LTE и фирменная технология Moto ShatterShield, делающая экран устройства небьющимся.

Серия X будет представлена одной моделью Moto X, которая получит экран Full HD диагональю 5,2-5,5 дюйма. Особо не стесняясь производитель называет серию «полным совершенством». Считается, что модель Moto X 2017 выйдет под названием Moto X4. По слухам, смартфон получит 3D-стекло и умную камеру SmartCam.

Обновленная серия G будет представлена моделями Moto G5S и G5S+. Первый получит полностью металлический корпус и 5,2,-дюймовый экран разрешением Full HD, а второй достанется 5,5-дюймовый экран Full HD и сдвоенная основная камера. Эту серию производитель характеризует словами «абсолютный премиум» (UNLIMITED PREMIUM – именно так, большими буквами).

Завершают модельный ряд смартфонов Moto на этот год бюджетные линейки E (UNLIMITED VALUE) и C (UNLIMITED ESSENTIALS). В каждой из них будет по две модели. Модели Moto E и Moto E Plus получат экраны HD, но у младшей диагональ будет 5 дюймов, а у старшей – 5,5 дюйма. На слайде также упоминается применение изогнутого стекла с эффектом 2.5D и сканера отпечатков пальцев, а также наличие батареи емкостью 5000 мА*ч у старшей модели. Подробные характеристики и цены смартфонов Moto E4 и Moto E4 Plus можно узнать из предыдущей заметки. О новых Moto C и Moto C Plus мы тоже уже рассказывали.

К сожалению, информации о сроках выпуска новинок на слайде нет.

Источник: @evleaks

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