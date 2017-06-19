Samsung работает над новым защищенным планшетом Galaxy Tab Active 2

По всей видимости, компания Samsung приняла решение усилить свои позиции в сегменте планшетов, так как после недавних известий о грядущем обновлении бюджетной линейки Galaxy Tab A, появились новости и о новой версии защищенного планшета Galaxy Tab Active 2. Очевидно, что если бы речь шла о присутствии на рынке «для галочки», то компания ограничилась бы премиум-моделью Samsung Galaxy Tab S3, а не занималась бы разработкой нишевых устройств.

Напомним, что защищенный планшет Samsung Galaxy Tab Active (кстати, на нашем сайте есть текстовый и видеообзор данной модели) позиционировался, как решение для бизнес-пользователей и активных потребителей, которые нуждаются в дополнительной защите устройства в тяжелых условиях эксплуатации — в командировках, на производстве, в туристических поездках и т.д. Именно поэтому производитель позаботился о влаго- и пылезащите, а также дополнительно усилил корпус планшета, чтобы он без ущерба выдерживал случайные падения. Модель выпускалась в вариантах с Wi-Fi модулем и более продвинутым Wi-Fi+LTE.

Изданию SamMobile удалось получить информацию о будущем Samsung Galaxy Tab Active 2. Так же, как и предшественник, он будет выпускаться в двух версиях: Wi-Fi вариант получит обозначение SM-T390, а версия Wi-Fi+LTE — обозначение SM-T395. К сожалению, даже ориентировочные технические характеристики новинки пока неизвестны, инсайдеры узнали только о том, что изначально Samsung собирается вывести защищенный планшет на рынки Европы и Латинской Америки, а решение о возможности глобальных продажах примет немного позже.

Если процесс разработки и доводки нового защищенного планшета не столкнется с проблемами, то увидеть Samsung Galaxy Tab Active 2 скорее всего можно будет уже осенью текущего года на выставке IFA 2017.

Источник: SamMobile