Утечка слайдов из грядущей презентации Qualcomm Snapdragon 835 на CES 2017 рассказывает о спецификациях и возможностях платформы

Источник опубликовал несколько слайдов из грядущей презентации флагманской однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 835 на CES 2017, дающие представление о ее конфигурации и основных возможностях.

Если верить приведенным на этих слайдах данным, платформа Snapdragon 835 получит восемь процессорных ядер Kryo 280. По утверждению производителя, Kryo 280 на сегодняшний день является самой энергоэффективной процессорной архитектурой. Благодаря внесенным улучшениям энергопотребление Snapdragon 835 снижено вдвое по сравнению со старой моделью Snapdragon 801. То есть, флагманские смартфоны образца 2017 года, по идее, должны быть не только мощнее моделей из 2016 года, но и превосходить последних по автономности. Как будет на практике, узнаем с появлением первых смартфонов на Snapdragon 835, а это, судя по последним данным, произойдет не раньше второго квартала.

Платформа Snapdragon 835 построена по традиционной схеме с применением двух четырехъядерных кластеров: высокопроизводительного и энергоэффективного. Первый будет работать на частоте 2,45 ГГц, а второй – на частоте 1,9 ГГц. За обработку графики отвечает улучшенное ядро Adreno 540, поддерживающее новейшие версии стандартов DX12, OpenGL, ES и Vulkan.

Из остального в конфигурации SoC можно отметить сигнальный процессор Hexagon 690, процессор обработки изображений Spectra 180 и сотовый модем X16 LTE, обеспечивающий скорость закачки до 1 Гбит/с. Также чип отличается поддержкой комплекса средств защиты данных и механизмов биометрической идентификации Qualcomm Haven Security.

Однокристальная система Snapdragon 835, как известно, будет производиться по 10-нанометровому техпроцессу на мощностях Samsung, так что она будет гораздо компактнее Snapdragon 820 и Snapdragon 821, изготавливаемых по нормам техпроцесса 14 нм.

В целом Snapdragon 835 кажется вполне достойным обновлением модели Snapdragon 821.

Источник: VideoCardz