Утекшая в сеть дорожная карта Meizu свидетельствует о выпуске шести новых смартфонов в 2017 году

В результате утечки в свободном доступе в интернете оказалась дорожная карта, в которой описываются планы компании Meizu относительно выпуска новых моделей смартфонов в 2017 году. В документе для внутреннего использования содержатся данные о названиях моделей, месяцах официальных анонсов и используемых процессорах.

Итак, первым в 2017 году увидит свет смартфон Meizu M5S с процессором MediaTek MT6753, его презентация запланирована на февраль. Затем последует большой перерыв, следующий анонс запланирован на июнь. В этом месяце поклонникам Meizu будет предложена модель Pro 7 на базе чипа Helio X30. В июле следует ожидать презентации устройства Meizu Blue Charm S (или MS) с процессором Helio P25.

Сентябрь избран для анонса смартфона Meizu MX7 с процессором Helio P30 и Meizu M6 Note (или Blue Charm Note 6) с чипом Helio P20. Наконец, в декабре Meizu анонсирует новую модель серии Blue Charm / M с процессором Qualcomm Snapdragon 626.

Источник: nextpowerup