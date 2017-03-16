Утилита NVIDIA FCAT VR позволяет оценить производительность системы в проектах виртуальной реальности

Несколько лет назад компания NVIDIA выпустила тестовую утилиту FCAT, которая позволяла не только определить показатель количества кадров в секунду в играх, но и оценить другие параметры работы GPU, например, плавность и качество геймплея. Теперь был создан аналогичный инструмент, но уже для проектов виртуальной реальности. Он получил название FCAT VR.

Утилита NVIDIA FCAT VR позволяет проверять наличие пропущенных или синтезированных кадров, отклонения и другие признаки того, что запущенный проект виртуальной реальности работает недостаточно плавно. Также доступна возможность анализа на разных уровнях детализации. Таким образом, пользователь получит подсказку, нужно ли снижать настройки качества графики для получения оптимальной производительности.

По мнению NVIDIA, утилита FCAT VR будет полезна не только геймерам, но и разработчикам проектов виртуальной реальности, а также производителям аппаратного обеспечения. С её помощью они смогут осуществлять доводку своих продуктов.

Утилита NVIDIA FCAT VR доступна для загрузки по следующему адресу.

Источник: Engadget