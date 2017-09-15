UVCA: В 2017 году украинские проекты собрали почти $2 млн на краудфандинговых площадках, достигнув целевой суммы в 83% случаев (самые успешные — Jollylook, Senstone, UGears)

Украинские стартапы все чаще выходят на краудфандинговые платформы, в том числе на крупнейшие в мире Kickstarter и Indiegogo, для поиска первых клиентов и заказов, дополнительного PR и анализа рынка. При этом по результатам первых семи месяцев, текущий год стал одним из «самых богатых» на успешные краудфандинговые кампании в истории украинских стартапов, сообщает Украинская Ассоциация венчурного и приватного капитала (UVCA).

Согласно данным исследовательского комитета UVCA с начала 2017 года было запущено 35 кампаний на Kickstarter и Indiegogo — наиболее популярных мировых краудфандинговых платформах. Важно отметить, что большая часть проектов (83%) успешно собрали необходимые суммы. По состоянию на середину августа 2017 года, украинские проекты собрали $1,895,252, что в четыре раза больше общей начальной цели.

Интересно, что Kickstarter — более популярен среди украинских разработчиков, 27 кампаний (77% из всех проектов) были запущены именно на этой платформе в 2017 году. В свою очередь Indiegogo используют в качестве дополнительного канала для сбора средств. К примеру, стартапы Luciding, Senstone, Hushme практиковали параллельный запуск промокампаний сразу на двух платформах.

«Согласно ежегодному обзору инвестиционного рынка от UVCA – в 2016 году большинство стартапов получили инвестиции на SEED или посевной стадии. Краудфандинговые платформы – отличная альтернатива для продуктов на более ранней стадии. Кроме того, успех кампании станет дополнительным аргументом при последующих переговорах с потенциальными инвесторами», – отметила Ольга Афанасьева, исполнительный директор UVCA.

В итоге, наиболее успешными кампаниями в 2017 году по критерию соотношения заявленной цели и собранных средств стали:

Jollylook ( экологичная фотокамера для мгновенных снимков), которым удалось собрать $377 тыс. вместо $15 тыс. заявленных изначально. Senstone (модный кулон для преобразования голосовых заметок в текст) — суммарно проект поднял $370 тыс. UGEARS Hurdy-Gurdy (уникальные механические музыкальные модели) — удалось собрать более $290 тыс.

Отметим, что не всегда есть возможность определить «сопричастность» проекта к Украине, так как почти половина стаотапов в процессе краудфандинга указывает свое местоположение США, что связано с их нацеленностью на глобальный рынок (но в последнее время украинские города в описании проектов можно встретить все чаще).

Источник: UVCA