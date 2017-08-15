Уже с сентября итальянский лоукостер Ernest Airlines начнет летать из Львова в Милан, а затем добавит еще пять рейсов

На этой неделе Международный аэропорт «Львов» им. Д. Галицкого объявит об открытии новых рейсов. Говоря точнее, как сообщает Львовский портал, итальянская лоукост-компания Ernest Airlines запустит рейс в Милан.

Об этом в ходе недавнего аппаратного совещания в Львовской ОГА в заявила генеральный директор львовского аэропорта Татьяна Романовская. По ее словам, Ernest Airlines официально объявит о запуске новых рейсов из Львова уже на этой неделе. Пока же на сайте лоукостера нет никаких упоминаний о рейсах в Украину.

«Поскольку лоукосты не смогли на Италию и Испанию открыть рейсы, то мы нашли новую итальянскую компанию, которая уже на днях объявит, что 22 сентября из Львова будет новый рейс на Милан по пятницам и воскресеньям», — цитирует источник слова Романовская.

Также сообщается, что с декабря итальянская авиакомпания планирует запустить рейсы в Венецию и Неаполь, а в летнем сезоне перевозок 2018 года еще в трех направлениях – Сардиния, Верона и Парма.

В целом это хорошая новость для путешественников, хотя для окончательных выводов еще нужно дождаться оглашения цен.

Источник: Львовский портал