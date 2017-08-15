Уже с сентября итальянский лоукостер Ernest Airlines начнет летать из Львова в Милан, а затем добавит еще пять рейсов
На этой неделе Международный аэропорт «Львов» им. Д. Галицкого объявит об открытии новых рейсов. Говоря точнее, как сообщает Львовский портал, итальянская лоукост-компания Ernest Airlines запустит рейс в Милан.
Об этом в ходе недавнего аппаратного совещания в Львовской ОГА в заявила генеральный директор львовского аэропорта Татьяна Романовская. По ее словам, Ernest Airlines официально объявит о запуске новых рейсов из Львова уже на этой неделе. Пока же на сайте лоукостера нет никаких упоминаний о рейсах в Украину.
«Поскольку лоукосты не смогли на Италию и Испанию открыть рейсы, то мы нашли новую итальянскую компанию, которая уже на днях объявит, что 22 сентября из Львова будет новый рейс на Милан по пятницам и воскресеньям», — цитирует источник слова Романовская.
Также сообщается, что с декабря итальянская авиакомпания планирует запустить рейсы в Венецию и Неаполь, а в летнем сезоне перевозок 2018 года еще в трех направлениях – Сардиния, Верона и Парма.
В целом это хорошая новость для путешественников, хотя для окончательных выводов еще нужно дождаться оглашения цен.
Источник: Львовский портал
- Ernest Airlines — итальянский лоу-кост авиаперевозчик со штаб-квартирой в Милане и базовым аэропортом в Тиране (Албания). В настоящее время Ernest Airlines обслуживает итальянский и албанский рынок.
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- В апреле 2017 года авиакомпания получила сертификат авиаперевозчика (AOC) и лицензию на эксплуатацию, став полноценным итальянским авиаперевозчиком. Ernest Airlines работает в партнерстве с чартерным перевозчиком Mistral Air (Рим, Италия), входящим в группу Poste Italiane.
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- В парке компании один самолет Airbus A319. На это лето запланирована поставка Airbus A320, еще два A320 должны пополнить парк компании в течение 2018 года.